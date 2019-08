Schneckenlohe: Hundehaltungsverordnung verschärft

Freilaufende Hunde können schnell zur Gefahr werden. Zum Beispiel, wenn sie auf ein Fahrrad oder auf einen Kinderwagen springen. "Wenn ein großer Hund in liebster Absicht auf einen Kinderwagen springt, ist das Kind schon alleine wegen des Gewichts in Gefahr.", sagt Markus Heckel, Veterinärdirektor beim Landratsamt Kronach.

Das könnte Sie auch interessieren: Tierischer Badespaß in Franken: Hier dürfen auch HUnde baden

Nicht nur wegen der Gefahr, die von freilaufenden Hunden ausgeht, sondern auch wegen des Kots, den diese beispielsweise in Wiesen hinterlassen, hat die Gemeinde Schneckenlohe ihre Hundehaltungsverordnung nun verschärft. "Wenn die Hunde ihr Geschäft in den Wiesen verrichten, landet der Kot möglicherweise in den Heuballen der Landwirte. Infolge können Rinder erkranken", bedauert Bürgermeister Knut Morgenroth.

Ob die Gemeinde Schneckenlohe die Einhaltung der Verordnung überprüfen kann und ob es eine überregionale Hundehaltungsverordnung gibt, lesen Sie hier.