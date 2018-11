Sanierung des "Gerberhauses" startet

Inmitten der Gemeinde Steinwiesen soll - speziell für ältere Menschen - attraktiver Wohnraum entstehen. Der Vorsitzende von Kronach Creativ Rainer Kober ist fest entschlossen, ins "Gerberhaus" zu investieren und zusammen mit dem Caritasverband das Projekt "In der Heimat wohnen" anzugehen. Nach der Entkernung des Gebäudes in den letzten Wochen gab es zu Kobers Geburtstag am Donnerstag den offiziellen Sanierungsbeginn.

Er zeigte sich deshalb erfreut, dass man gemeinsam das Projekt, bei dem zehn barrierefreie kleine Mietwohnungen geschaffen werden, angeht. Im ehemaligen Verkaufsladen der Familie Müller will man einen Gemeinschaftsraum schaffen, der auch externen Bürgern die Möglichkeiten zum Miteinander bietet. Auch wird eine halbtägige Betreuungskraft vor Ort sein und die Menschen in vielen Bereichen unterstützen.

Wie Rainer Kober ausführte, sei die Idee vor drei Jahren entstanden, zwischenzeitlich habe man verschiedene Projekte in Augenschein genommen und schließlich das "Gerberhaus" mitten in der Ortschaft gewählt. "Die Bausubstanz ist gut und vom Standort ist es der ideale Punkt mitten in der Ortschaft", sagte Kober.

Er sei seit über 50 Jahren in Steinwiesen geschäftlich tätig, habe viele positive Seiten kennengelernt und möchte deshalb auch wieder was zurückgeben, sagte er an seinem Geburtstag. Seine Vision sei es, aus der Gemeinde eine "Gemeindefamilie" zu machen, damit alle noch ein Stück näher zusammenrücken. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum sei da und dessen Schaffung im ganzen Landkreis, nicht nur in Steinwiesen, eine Herausforderung. Der Unternehmer freute sich, dass auch der gesamte Gemeinderat hinter dem Projekt steht.

Die Geschäftsführerin der Caritas, Cornelia Thron, stellte den Gästen das Projekt "In der Heimat wohnen" vor. Nach dem Leuchtturmprojekt in Teuschnitz werde man jetzt auch in Steinwiesen tätig, stellte sie erfreut fest. Hier werde man in einem sozialpolitischen Gesamtkonzept der zentrale Anlaufpunkt für alle Bürger sein. Ganz in der Nähe sei die Sozialstation, die seit 40 Jahren in der Gemeinde die Dienste verrichtet und bisher auch der "verlängerte Arm" in allen Fragen war, angesiedelt. Insgesamt werden von dort 360 Patienten betreut. Für die neuen Wohnungen im "Gerberhaus" liegen auch schon erste Anfragen vor, berichtete sie freudestrahlend.

Wohnungen mit Individualität

"In diesem Stadium, wo gerade die Vorstudie fertiggestellt ist, sei es eigentlich ungewöhnlich, über ein Projekt zu berichten", meinte Planer Bernd Hüttner. Dennoch habe er die Planung sehr gerne übernommen, zumal das "mutige Gebäude der 70er Jahre" einen komplizierten Gebäudeaufbau besitzt. In dem "eigenwilligen Haus" soll jede Wohnung einen eigenständigen Charakter erhalten, damit das gemeinsame Wohnen auch bestmöglich funktionieren wird. Seine Aufgabe sei es jetzt, die Vorstudie in eine Planung zu überführen. Nach vorsichtiger Schätzung - zwischenzeitlich sei es immer eine Frage der Handwerker - sei die Nutzungsaufnahme für das erste Quartal 2020 vorgesehen.

Die Bereichsleiterin Marion Resch-Heckel von der Regierung von Oberfranken war begeistert, welches "Herzblut" Rainer Kober in das Projekt einbringt. Mit dem Planer und der Caritas habe er tolle Partner an seiner Seite, die auch die Grundlage für ein Gelingen bieten.

Bürgermeister Gerhard Wunder sah die Weichen durch seinen Gemeinderat als richtig gestellt. Mit dem Stadtumbau habe man in den letzten Jahren etliche Millionen in die öffentlichen Flächen investiert.

Man habe auch schon früh erkannt, dass öffentlicher Wohnraum notwendig ist, dabei habe aber bisher immer der "Sponsor" gefehlt. Mit Rainer Kober sei jemand tätig, der neben der Jugend auch die älteren Menschen ins Herz geschlossen hat und ihnen mit dem Projekt die Möglichkeit bietet, in der Heimat zu bleiben.