RS II Kronach erläuft 3126 Euro für 1755 Kilometer

"In den vergangenen 16 Jahren wären wir fast einmal um die Welt gelaufen", veranschaulichte ein sichtlich stolzer Ralf Müller den jungen Sportskanonen die "Dimension" der seit Bestehen des Sponsorenlaufs erbrachten Laufleistung in Höhe von 35 000 Kilometer. Hätte man diese als große Staffel zurückgelegt, hätte man nahezu einmal die Welt umkreisen können. Getoppt wird diese unglaubliche Zahl nur von der erreichten Spendensumme von insgesamt über 64 000 Euro für kranke, arme, in Not geratene Kinder - hier in unserer Heimat, aber auch an weit entfernten Orten auf der ganzen Welt.

Hochrote Köpfe, lachende Gesichter: Die "Heldentaten" der am Mai am Sponsorenlauf teilnehmenden damaligen Fünft- und Sechstklässler zeigte Müller in einer Bilderschau. "Einige von euch waren wohl selbst erschrocken, wie weit sie laufen können. Und einige Eltern hätten wohl auch nicht gedacht, dass es für sie so ein teurer Spaß werden würde", sagte der Organisator und musste schmunzeln.

Einen Sponsorenlauf habe er erstmals vor vielen Jahren in England kenngelernt. So etwas wollte er auch in Kronach als Schul-Sponsorenlauf aufziehen: "Man sieht, was dabei rauskommt, wenn viele zusammenhelfen." Dabei gehe es nicht um "Top"-Leistungen. Im Gegenteil: Wenn sich jemand, der vielleicht nicht so sportlich begabt sei, anstrenge und bis an seine Leistungsgrenze gehe, sei das mindestens genauso hoch anzuerkennen. Obwohl das Spenden freiwillig sei, machten Jahr für Jahr viele mit, wodurch tolle Beträge zusammenkämen.

Wie die Maschinen gelaufen

"Ihr habt einen Kilometer nach dem anderen abgespult und seid wie die Maschinen gelaufen", würdigte Direktor Uwe Schönfeld, der sich ebenfalls an dem Lauf beteiligte; aber- nach eigenem Bekunden - nach einer gewissen Zeit nicht mehr mithalten konnte. Er sei unglaublich stolz, "Schüler mit einem solch großen Herzen für schwächere Mitmenschen an der Schule zu haben".

Bei dem Schulprojekt konnte wieder jeder der damaligen Fünft- und Sechstklässler so weit laufen wie er wollte. Eine Runde umfasste 2,5 Kilometer. Zeitgleich begab sich eine Wandergruppe auf einen zehn Kilometer langen Weg zur Festung. Für die teilnehmenden 65 Fünftklässler standen am Ende 835 Kilometer zu Buche, für die 74 Sechstklässler 920 Kilometer. Den Laufrekord schafften die Zwillingsbrüder Enrico und Ernesto Subko mit unglaublichen 25 Kilometern. Die Sportlichkeit liegt bei ihnen wohl in der Familie; war ihnen doch ihre ein Jahr ältere Schwester Emelie Subko mit 20 Kilometern dicht auf den Fersen.

Superleistung

Die gleiche Super-Leistung brachten Fabian Klose, Maximilia Walcher, Jakob Emmert, Luca Feulner und Paul Fehn. 21 Schüler absolvierten 17,5 Kilometer, 16 Läufer kamen auf 15 Kilometer.

Sammelfleiß

Geehrt wurden auch die tüchtigsten Spendensammler, deren Sponsoren im Verwandten- und Bekanntenkreis teilweise tief in die Tasche greifen mussten. Die höchste Spendensumme pro Läufer betrug 165 Euro.

Da sie das Geld auch verdient haben, entschieden die Läufer selbst über die Vergabe der Spendengelder. Die Empfänger stellte der Arbeitskreis näher vor.

Seit 2009 besteht eine Patenschaft der RS II mit einer Schule in der Bamberger Partnerschaftsdiözese Thies im Senegal. Drei Mädchen wird dort mit einer jährlichen Spendensumme von je 250 Euro der Schulbesuch ermöglicht. Auch heuer wurden hierfür 750 Euro vom Sponsorenlauf gespendet.

Die weiteren Spenden gingen an "Ärzte ohne Grenzen" (Kampf gegen Ebola im Kongo), "Kinderlachen" (Hilfe für kranke/bedürftige Kinder in deutschen Großstädten), eine Kinder-Tagesstätte in Sao Paulo, Brasilien (Hilfe für Kinder in Not), "Save the Children" und "Milahs Nest".

Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte das Bläserensemble unter Leitung von Axel Stumpf.

Ergebnisse und Empfänger Beste Ergebnisse 17,5 km: Jannik Spindler, Paul Jungkunz, Ben Pöhlmann, Noah Hannweber, Jonas Spindler, Henry Welsch, Martin Suranovsky, Malina Stegner, Anna Schwarz, Samira Görtler, Max Smettane, Tim Resch, Niklas Kronhardt, Nils Grüdl, Lilly Thauer, Leon Sigmund, Jonas Reif, Luca Murmann, Linus Huth, Jan Haderlein, Nele Buckreus 20 km: Fabian Klose, Maximilian Walcher, Jakob Emmert, Luca Feulner, Emelie Subko, Paul Fehn 25 Kilometer: Enrico und Ernesto Subko

Empfänger: Schulpatenschaft für Mädchen im Senegal: 750 Euro, Kinderhilfe Brasilien: 302,82 Euro, "Kinderlachen": 465,87 Euro, "Milahs Nest": 815,28 Euro, "Save the Children": 256,23 Euro, Kampf gegen Ebola: 535,75 Euro.