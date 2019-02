Roter Pressack hat in Schmölz zum Fasching Hochkonjunktur

Roter Pressack, wohin das Auge reicht: Auch in diesem Jahr hat Metzgermeister Helmut Bauer davon rund 150 Kugeln - jeweils zwischen 250 und 300 Gramm - hergestellt. Seit zirka 15 Jahren wird diese alte Schmölzer Tradition des Fastnachts-Pressack-Essens am "Altweiberfasching" verstärkt hochgehalten - sehr zur Freude der Stammgäste. Unter ihnen ist auch Alt-Landrat Oswald Marr, der vieles über das Brauchtum rund um das Schlachten zur Faschingszeit zu berichten weiß.

"Hausschlachtungen hatten früher für die Menschen einen sehr hohen Stellenwert, da durch die selbst aufgezogenen Schweine die ganze Familie mit Fleisch versorgt wurde", erzählt Marr. Geschlachtet wurde in der kalten Jahreszeit - in der Regel einmal im Herbst und Frühjahr, gab es ja damals noch keine Kühlmöglichkeiten wie heute. Eingesalzen oder geräuchert musste das Fleisch bis zur nächsten Schlachtung ausreichen. Geschlachtet wurde traditionell meistens noch einmal am Donnerstag vor der Fastenzeit - ganz nach dem Leitspruch "O dä Fousanocht wäd dä Säusoug gschlocht".

Da spielte sicherlich auch mit hinein, dass die Bevölkerung früher die Fastenzeit strenger einhielt. Aber auch sonst kam Fleisch nicht an jedem Tag auf den Tisch, weil das Geld dafür fehlte. "Der Schlachttag war damals wie ein Festtag", erzählt der Alt-Landrat. Früher hätten Leute, die nicht viel Geld hatten, beim jeweiligen Bauernhof um etwas von dem Geschlachteten gebeten. Man nannte das "Scharren". Sie hatten dafür beispielsweise eine Milchkanne dabei, in der sie Wurstsuppe transportieren konnten. Da die "Scharrer" dabei nicht erkannt werden wollten, haben sie sich verkleidet und eine Maske aufgesetzt.

Bei einer Schlachtung sollte nichts vom Schwein verloren gehen. Daher verarbeitete man für Pressack das Kopffleisch und die Schwarten - also sonst nicht verwertbare Teile. Deswegen galt dieser einst auch als Essen für arme Leute. Umhüllt wurde das fränkische Grundnahrungsmittel traditionell von einer Schweinsblase, da es früher noch keine Plastikschläuche als Haut gab.

Dass Schweinsblasen etwas sehr Wertvolles sind, bestätigen Helmut Bauer und sein Sohn Matthias Bauer. "Weil es früher keine Materialien aus Gummi oder Plastik gab, wurden Schweinsblasen zu Fasching als Luftballons verwendet", erklären die Bauers, denen die Bewahrung von Tradition und Brauchtum - so auch des Fastnachts-Pressack-Essens - ein großes Anliegen ist. Bereits seit 99 Jahren läuft in nunmehr vierter Generation ihre Traditions-Gastwirtschaft mit Metzgerei. Die Ursprünge selbst reichen nachweislich mindestens bis in das Jahr 1703 zurück.

Am "Altweiberfasching" werden rund 50 Portionen Pressack-Kugeln über den Tisch gehen. In diesem Jahr hat sich auch besonderer, "fachkompetenter" Besuch angekündigt: Die "Rejdiche Pressack-Schmecker", die derzeit bei einem Roten Pressack-Contest den ihrer Meinung nach wohlschmeckendsten im Landkreis ermitteln. Man darf also gespannt sein.

Der Pressack gehört zu den alten fränkischen Wurstrezepturen, die ursprünglich aus der Hausschlachterei stammen. Dabei verstand man sich besonders darauf, verschiedene Reststücke des Schweins und das wertvolle Blut zu schmackhaften Spezialitäten zu verarbeiten. Sein Namen erinnert an das traditionelle Herstellungsverfahren, bei dem man die abgebundenen Würste zwischen zwei Holzbretter spannte, um eine gleichmäßige Verteilung der Einlage zu erreichen. Für Pressack wird ausgesuchtes, noch schlachtwarmes Fleisch verwendet, das als Einlage zunächst in der Kesselbrühe gekocht, dann in Würfel geschnitten und mit Brühe und Gewürzen vermischt wird. Die meisten Metzger füllen Pressack traditionell in Saumagen beziehungsweise Schweineblasen ab, lassen ihn nochmals im Kessel durchgaren und räuchern ihn anschließend kalt.