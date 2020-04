Richtfest für neue Räume des Roten Kreuzes in Küps

Am Anger in Küps wurden in den letzten Wochen zwei größere Fertiggaragen aufgestellt, für deren Dachstuhl jetzt Richtfest gefeiert werden konnte. Diese Garagen werden bald vom Roten Kreuz genutzt.

Wenngleich die eigentliche Feier wegen der aktuellen Umstände ausfallen musste, war es doch erfreulich für alle Beteiligten, dass der Dachstuhl jetzt aufgerichtet werden konnte. In den nächsten Wochen sollen die Dachdecker- und Klempnerarbeiten durchgeführt werden, damit die BRK-Bereitschaft Küps mit Fahrzeug samt Anhänger die neuen Garagen nutzen kann.

Grundstück gekauft

Der Markt Küps konnte die Fläche erwerben und die auf dem Grundstück stehende alte Scheune abbrechen. Nach Gesprächen mit dem BRK-Kreisverband wird die Fläche genutzt, um die beiden Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die in Küps stationiert sind, unterstellen zu können. Die bislang hierfür genutzten Garagen waren für die Zwecke zu klein geworden.

Die Nähe der neuen Räumlichkeiten zum Rathaus und zum dort vom Roten Kreuz Küps genutzten Schulungsraum ist natürlich ein großer Vorteil. Der Marktgemeinderat Küps hatte der Investition zugestimmt, die in Kürze mit den Pflasterarbeiten vor der neuen Doppelgarage abgeschlossen werden.