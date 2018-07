Rewe plant bereits Neubau für Kronach

Der Rewe-Standort in Kronach stand lange Zeit auf der Kippe. Wird der Vollsortimenter vorerst an Ort und Stelle in der westlichen Industriestraße bleiben? Wird er nach Ruppen oder neben den Aldi verlagern? Oder kehrt er Kronach am Ende gar den Rücken? Inzwischen steht fest, dass Rewe bleibt und verlagert. Dafür werden nun die Weichen gestellt."Wir können derzeit viele Fragen noch nicht beantworten", sagt Ursula Egger auf Anfrage, wie der neue Markt in der östlichen Industriestraße neben Aldi im Detail aussehen wird und wann die Bauarbeiten aufgenommen werden. Einige Hinweise kann Egger allerdings schon geben. "Es ist von einer Bauzeit von circa neun Monaten auszugehen", erklärt sie.Ob es bis zur Fertigstellung des neuen Marktes eine Versorgungslücke für die Kronacher geben wird und was nun Edeka plant, nachdem es den Zuschlag für das von Rewe gekaufte Grundstück nicht erhalten hat, lesen Sie hier.