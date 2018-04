Rewe nicht einziger Bewerber um Standort in Industriestraße

Nach mehrjährigen Gesprächen über den geeigneten Standort für einen neuen Rewe-Markt in Kronach wurden Politik und Unternehmen in der Industriestraße zwischen Aldi und Stupo fündig. Die Verhandlungen mit dem Besitzer der Fläche laufen. Eine endgültige Entscheidung über einen Verkauf an Rewe steht zurzeit allerdings noch aus.



In dieser Phase ist nun auch Edeka auf den Plan getreten. Der Rewe-Mitbewerber, der sich 2016 mit dem E-Center aus der Kreisstadt zurückgezogen hat, denkt ebenfalls über einen neuen Markt in Kronach nach.



Wie die Beteiligten die aktuelle Situation einschätzen, erfahren Sie bald hier bei inFranken.de.