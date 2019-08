Rettungshubschrauber im Kreis Kornach: Wann die Hilfe von oben kommt

Wenn es am Himmel klingt, als würde in schnellem Takt ein Teppich ausgeklopft, ist das meist kein gutes Zeichen. Schließlich gehört das Geräusch dann höchstwahrscheinlich zu den schwarz-gelben Hubschraubern des ADAC oder den rot-weißen der DRF-Luftrettung. Was bedeutet: Ein Mensch muss sich gerade in einer Notlage befinden. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Hilfe ist unterwegs. Und zwar schnell. Mit rund 240 Stundenkilometern fliegen Helikopter zum Einsatzort.

In den vergangenen Wochen schienen diese immer häufiger den Kreis Kronach ansteuern zu müssen. "In letzter Zeit öfters zu sehen", schrieb daher die BRK Bereitschaft Nordhalben auf ihrer Facebookseite und stellte gleich drei Bilder von Rettungshubschraubern dazu. Zu sehen ist darauf jeweils ein landender Helikopter neben einem Rettungswagen mit Kronacher Kennzeichen. Sollte es tatsächlich so sein, dass Rettungshubschrauber zuletzt öfter gesichtet wurden, sei dies aber purer Zufall, sagt Michael Jeschor, stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle Coburg (ILS).

Diese entscheidet nämlich darüber, ob der Notarzt über die Straßen oder auf dem Luftweg zur Einsatzstelle gebracht wird. Genauer: Es entscheidet der jeweilige Disponent. "Er wägt mit Unterstützung des Einsatzleitsystems ab, welches das schnellste Einsatzmittel ist", erklärt Jeschor.

Nicht länger als zwölf Minuten

Maßgeblich für die Entscheidung des Disponenten ist das bayerische Rettungsdienstgesetz. Denn das besagt, dass das nächstgelegene Einsatzmittel genutzt werden muss. Egal, ob es sich dabei um einen Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug oder einen Rettungshubschrauber handelt.

Alles vor dem Hintergrund, die sogenannte Hilfsfrist einzuhalten. In Bayern soll es laut Rettungsdienstgesetz nicht länger als zwölf Minuten dauern, ehe Hilfe vor Ort ist. "Der Hubschrauber ist aber nicht immer das schnellste Einsatzmittel", betont Jeschor. "Es kommt immer darauf an, von wo ein bodengebundenes Fahrzeug herkommt."

Befindet sich ein Rettungswagen zwar in der Nähe eines Einsatzortes, kann aber aufgrund eines anderen Notfalls nicht weg, müsse ein Hubschrauber in die Luft geschickt werden. Gleiches gelte für den Fall, dass nur ein Notarzt von einem entfernteren Standort zur Verfügung steht. "Dann ist wieder der Hubschrauber das schnellste Rettungsmittel, das den Notarzt bringen kann."

Vier Rettungshubschrauber

Doch nicht immer ist es die ILS, die Hubschrauber an eine Einsatzstelle beordert. Auch der Notarzt vor Ort kann einen Lufttransport anordnen. Etwa dann, wenn er der Meinung ist, eine Fahrt im Rettungswagen sei dem Patienten nicht zuzumuten - oder dieser müsse auf dem schnellsten Weg in eine weit entfernte Spezialklinik.

Für den Kreis Kronach stehen theoretisch vier verschiedene Rettungshubschrauber zur Verfügung. In den meisten Fällen ist es jedoch der in Bayreuth stationierte Christoph 20 des ADAC, der Notärzte zum Einsatzort oder Patienten so schnell es geht ins Krankenhaus bringt. Vergangenes Jahr war er landkreisübergreifend 1508 Mal im Einsatz (2017: 1688). In der Liste der 55 in Deutschland eingesetzten Rettungshubschrauber landet er damit auf Platz 15. Unangefochtener Spitzenreiter ist der in Berlin beheimatete Christoph 31 mit 3147 Einsätzen im Jahr 2018. Wer sich fragt, ob man bei der Namensgebung nicht ein wenig einfallslos war, findet die Lösung beim heiligen Christophorus. Nach dem Schutzpatron der Reisenden sind alle deutschen Rettungshubschrauber benannt.

Während Christoph 60 von Suhl aus einen vergleichsweise kurzen Anflug hat, ist der eigentliche Standort von zwei anderen Christophs schon etwas weiter entfernt. "Der äußerste Zipfel von Ludwigsstadt würde auch noch im 50-km-Einsatzradius des Christoph 46 aus Zwickau liegen", weiß Jeschor. "Das ist aber wirklich nur ein Gebiet von zwei bis drei Kilometern, in das er fliegen würde."

Im Echtzeitüberblick

Größtenteils an der Landkreisgrenze zwischen Coburg und Bamberg ist der Christoph 27 aus Nürnberg unterwegs. Doch auch er kann theoretisch ein Kronacher Ziel anfliegen. "Je nachdem, welcher Hubschrauber gerade in der Luft ist und durchstarten kann", so der stellvertretende ILS-Leiter.

Um schnellstmöglich handeln zu können, steht den Disponenten der Coburger ILS ein Echtzeitüberblick über die Hubschrauber zur Verfügung. Dann entscheidet die aktuelle Position darüber, welcher Christoph als nächster für das markante Teppichklopfer-Geräusch am Himmel sorgt.

Auch bei den Kosten zählt jede Minute

Kosten: Billig ist der Einsatz eines Rettungshubschraubers nicht. Zwischen 45 und 60 Euro werden pro Minute fällig. Kosten, die allerdings von der jeweiligen Krankenversicherung übernommen werden, sofern es sich um einen medizinischen Notfall handelt, erklärt Michael Jeschor, der stellvertretende Leiter der Integrierten Leitstelle Coburg (ILS): "Der Notarzt muss ja schließlich zum Patienten."

Daher müssen in Deutschland weder der Melder eines Notfalls noch der betroffene Patient eine teure Überraschung fürchten. Selbst dann nicht, wenn sich herausstellt, dass der Hubschrauber vor Ort gar nicht gebraucht wird. "Der Gesetzgeber will auf diese Art verhindern, dass Notfälle erst nach längerem Abwiegen gemeldet werden, da potenzielle Melder hohe Rechnungen fürchten", heißt es auf dem Gesundheits-Onlineportal PraxisVITA. Privatversicherte erhalten - wie sie das von Arztbesuchen kennen - zwar eine Rechnung, bekommen diese aber in den meisten Fällen zurückerstattet.

Selbstüberschätzung: Auf den Kosten hängen bleiben können hingegen Menschen, die sich nicht in einem medizinischen Notfall befinden. Ein klassisches Beispiel für einen Einsatz, der ohne eine Zusatzversicherung wahrscheinlich nicht von einer Krankenkasse übernommen wird, ist nach Angaben des Portals die fahrlässig verschuldete Bergrettung.

Etwa, wenn man sich beim Bergwandern im Dunkeln verirrt oder seine Wanderung aus Selbstüberschätzung nicht fortsetzen kann. Führt die Selbstüberschätzung allerdings dazu, dass man sich verletzt, handelt es sich wieder um einen medizinischen Notfall - und die Kosten werden übernommen.