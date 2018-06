Retter rücken zur Tettauer Schule aus

Hintergrund war, dass ein Brand in der örtlichen Schule gemeldet worden war und somit ein großes Gefahrenpotenzial gesehen wurde. Doch am Ende verlief alles glimpflich. Lediglich ein Blumentopf war in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.Die Feuerwehren unter Einsatzleitung von Christian Wick hatten die Lage schnell im Griff. "Gemeldet war ein Gebäudebrand mit hoher Personenzahl", erklärt er, warum 18 Feuerwehrfahrzeuge mit 87 Einsatzkräften aus Tettau , Ludwigsstadt, Steinbach am Wald, Kleintettau und Kronach, sowie Polizei, THW und Rotes Kreuz losgeschickt wurden. Am Ende war das Hauptgebäude der Schule aber nicht betroffen. Lediglich im Nebengebäude mit einer Wohnung, einem Pflegedienst und einer Krankengymnastik-Praxis hatte sich Rauch ausgebreitet.Der Sachschaden ist gering, verletzt wurde niemand. Wick lobt aber die gute Evakuierung, auch seitens der Schule: "Es macht sich bezahlt, dass man das mit den Kindern übt!"