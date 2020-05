Wasser und Elektrizität. Eine energiegeladene Beziehung, strotzend vor Kraft. Bei Unglücken toxisch, doch in der Regel wertvoll und profitabel. Wie untrennbar das als Grundlage des Lebens bezeichnete Element mit dem physikalischen Vorgang verbunden ist, zeigt sich in Mauthaus auf eindrucksvolle We...