Kronach 23.04.2020

Themenwoche Finanzen

Rentner müssen immer mehr Steuern zahlen

Wer in diesem Jahr in den Ruhestand geht, muss 80 Prozent seiner Rente bis an sein Lebensende versteuern. Und der Prozentsatz wird weiter steigen. Wer keine Steuererklärung abgibt, muss mit Säumniszuschlägen rechnen.