Rektor des Kronacher Klosters kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Pater Rudolf Welscher ist der "Neue" im Kronacher Oblatenkloster. Vor drei Monaten zog er dort als Rektor ein. Ein "Neuer" in der Region ist er allerdings nicht. Für ihn ist das Amt in Kronach vielmehr eine Rückkehr zu seinen oberfränkischen Wurzeln. Sein Vater stammt schließlich aus Pressig und er ist ein gebürtiger Kulmbacher.

Die letzten Jahre vor seinem Wechsel in die Kreisstadt verbrachte er in Zwickau, zuvor war er in Gelsenkirchen und Aachen tätig. Wie er im Gespräch mit unserem Reporter schildert, haben sich die Menschen und ihr Umgang mit dem Thema "Glaube" an all seinen Wirkungsstätten stark voneinander unterschieden. Was der sehr lebensfrohe Geistliche alles erlebt hat, wie er nach drei Monaten die Kronacher einschätzt und warum auch Thomas Gottschalk eine Rolle in seinem Leben spielt, erfahren Sie hier bei inFranken-Plus.