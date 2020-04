Jeder muss sich in seinem Alltag einschränken und darf sich durch die Ausgangsbeschränkungen nicht mehr so frei bewegen, wie er es normalerweise gewöhnt ist. Wer im Gefängnis sitzt, muss sich sowieso schon einschränken. Zwar gelten die Ausgangsbeschränkungen dort nicht so, wie wir sie kennen, aber d...