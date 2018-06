RAiner Detsch: ein Mann mit Führungskompetenz

Nicht enden wollte am Freitag die Schar der Gratulanten bei Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch , der an diesem Tag seinen 60. Geburtstag feierte. Zum Kreis der Besucher zählten unter anderem Regierungsvizepräsident Thomas Engel, Landrat Klaus Löffler , MdL Jürgen Baumgärtner CSU ) sowie Bürgermeister Egon Herrmann , Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags. Der Tenor der Redner: "Rainer Detsch ist ein Glücksfall für Stockheim ."Unter den Gratulanten waren in der Neukenrother Zecherhalle die Geistlichkeiten mit Hans-Michael Dinkel, Michael Foltin, Pater Waldemar, Diakon Wolfgang Förtsch sowie Gemeindereferent Matthias Beck. Fast komplett vertreten waren die Bürgermeister des Landkreises und kaum überschaubar war die Zahl der Vereinsabordnungen aus der Gemeinde Stockheim sowie die Vertreter der Behörden. Die Redner hoben das vielseitige Engagement Detschs hervor, der seit Februar 2011 die Geschicke der Gemeinde engagiert leitet. "Ein Mann mit Führungskompetenz", so die einhellige Meinung der Glückwunschüberbringer.Vielversprechend und fröhlich, vor allem sehr emotional, war am Freitag kurz nach acht Uhr der Geburtstagsauftakt in seinem Wohnort Haßlach. Die Kindergartenkinder erfreuten unter der Leitung von Susanne Bonitz mit lustigen Gesängen und Gedichten. Mit dabei auch Enkelin Leni, die ihrem Opa tapfer zur Seite stand. Für die musikalische Umrahmung sorgte Erzieherin Jutta Walter mit ihrer Gitarre.In der Zecherhalle bereicherten dann die Kindergartenkinder aus Stockheim mit Leiterin Claudia Baumann sowie die Klasse 3a der Grundschule Stockheim unter der Regie von Rektorin Astrid Kestel mit ihren gelungenen Auftritten den Ehrentag des Bürgermeisters. Detsch sichtlich gerührt: "Ihr seid unser ganzer Stolz." Hinzu gesellten sich am Nachmittag das Marionettentheater die "Muggnpfiffer". Schließlich überbrachten musikalische Grüße in gewohnt temperamentvoller Art die "Haache Stöckraache" unter der Regie von Gerhard Deininger.Und dann ging es in der Zecherhalle so richtig zur Sache. Schließlich war jede Menge Händeschütteln angesagt. Im Namen des Stockheimer Gemeinderats sprach Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth Glück- und Segenswünsche aus. Weißerth hob das unermüdliche Engagement des Bürgermeisters für seine Gemeinde hervor.Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner nannte den Geburtstagsjubilar einen erfolgreichen Leistungsträger der Region,ein Aushängeschild und einen guten Botschafter der Kommunalpolitik."Bei all deinem Handeln steht stets der Mensch im Mittelpunkt", bekräftigte auch Landrat Klaus Löffler das Wirken von Rainer Detsch. Der Regierungsvizerpräsident von Oberfranken, Thomas Engel, nannte Detsch einen "Teamarbeiter mit Führungskompetenz". Vor allem suche er den Dialog mit den Bürgern.Der Weißenbrunner Bürgermeister Egon Herrmann, Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, würdigte die konstruktive Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern des Landkreises Kronach. Weitere Glückwünsche überbrachte für die Neukenrother Vereine Ulla Opel Sichtlich gerührt dankte Rainer Detsch vor allem seiner Frau Angela, die ihn bei seinem breiten und vor allem sehr zeitintensiven Engagement unterstützt und einen starken Rückhalt gegeben habe. Lobend erwähnte er den Zusammenhalt im Gemeinderat. "Wir sind ein starkes Team."