Der letzte Kunde im Laden. Noch einmal abkassieren, dann geht es in den Feierabend. So dachte wohl der junge Mann, der am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss an der Kasse in der Kronacher Norma-Filiale saß. Doch was folgte, war der Schreck seines Lebens: Der vermeintliche Kunde entpuppt sich als Räu...