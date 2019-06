Update: Feuerwehreinsatz beendet

Laut Informationen der Deutschen Bahn wurde der Zugverkehr zwischen Probstzella und Steinbach am Wald wieder aufgenommen. Der Feuerwehreinsatz ist beendet.

Erstmeldung: Feuerwehreinsatz an Bahnstrecke

Am Samstagmittag (22. Juni 2019) kommt es an der Grenze zwischen Oberfranken und Thüringen zu einem Feuerwehreinsatz. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist die Feuerwehr zu einem Einsatz zwischen Probstzella und Steinbach am Wald ausgerückt.

Derzeit kommt es auf dieser Strecke zu Behinderungen. Die Züge stehen und warten den Einsatz ab. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.