Pressig wird beim Büttenabend zu einem Dschungel

Sie waren los, die "Affn" in Pressig. Eine Bütt im Dschungelfieber und 21 Enthusiasten, die das alles auf die Beine gestellt haben. Der zwölfte Büttenabend der Dolonia verdiente sich den Riesenapplaus, den das Publikum am Ende des Abends allen Akteuren spendete.

In Schwung brachten den Saal erst einmal die Gardemädels, die dann die Bühne räumten für den Zweiten Bürgermeister Wolfgang Förtsch. Er klagte unter anderem darüber, "dass sogar unnera Stroußn Haushaltslöcher hom". Außerdem klärte er ein begeistertes Publikum darüber auf, dass Beamte nicht sterben. "Sie werden umgebettet." Und wie man sich beim Golfen in Nagel zwischen dem ersten und dem zweiten Loch verletzen kann, überließ er dem Kopfkino jedes Einzelnen.

Nach dem Auftritt der "Grazy Girls" aus Weißenbrunn fragte eine erstaunte Elferrätin Ute Juliano: "Was geben die euch in Weißenbrunn zu essen? Beinwuchsmittel?!" Wie sich herausstellte, trägt das den Namen "Gampert". Ute Juliano, die witzig und charmant durchs Programm führte, möchte auch ihre "Connections" zu den Friesener "Rock 'n' Rollern" aufrecht erhalten.

100 Jahre Planung

Was man mit einem "Neutralisator" alles anstellen kann, zeigten Josua, Jo, Markus, Jens und Yvonne in ihrem Sketch "Beim Arzt". Blöd war halt, dass die einen ihre Beschwerden zwar los wurden, sie der andere aber ausbaden musste. Nur als er auch noch schwanger werden sollte, hat er sich vehement geweigert.

"Meinen Körper hat Gott gemacht" und "ich verkaufe meinen Körper ganz billig, heute Nacht bin ich willig" - was Nina Neder da mit dem Possecker Männerballett einstudiert hatte, trieb vielen die Lachtränen in die Augen.

Dass Pressig bald sein 100. Planungsjubiläum für die Ortsumgehung feiern wird, darüber informierte Manus Müller als er in die Bütt stieg. Bereits seit 1928 sollen schon Pläne existieren. Mit Blick auf die zurückliegende Hitzwelle meinte er: "Es wurde ja immer darüber informiert, dass man in parkenden Autos keine Tiere und Kleinkinder lassen soll, von Frauen war da aber nicht die Rede." Und er setzte noch eins drauf: "Männer müssen sich keine Fehler merken, dafür haben sie ihre Frauen." Außerdem hätten Männer ihre Haare deshalb in den Ohren, damit sie als natürlicher Schalldämpfer fungieren können.

Ein Ausflug in den Dschungel machte der Dolonia-Nachwuchs. Die jungen Narren zündeten ein Witze-Feuerwerk mit Sätzen wie: "Bei den einen bringt der Klapperstorch die Babys, bei den anderen der Weihnachtsmann. Nur bei uns muss der Papa alles selber machen." Auch stellten sie klar, dass der Mond näher als Amerika sei, denn "den sieht man ja nachts". Sie wussten zudem genauestens über die "Un-Wörter" bescheid: "ungehorsam, ungeduldig, unaufmerksam, Unterricht, ..."

Maxi und Lisa saßen im Restaurant. Eingeladen hatte der Gemahl, der nur leider wieder einmal seine Geldbörse vergessen hatte. Wie er aus dieser Nummer rauskommen konnte? Erst mal meckern - über die anderen Gäste, die Speisekarte, den Ober: "Hier sind Schnecken als Ober verkleidet." Dann eine umfangreiche Suche in der Karte, die leider kein "Durchananne" aufwies. Seine Gattin hätte ja gerne mal etwas gegessen, das sie noch nie hatte. Tipp des Gemahls: "Donn mussta Hirn ess." Er erklärte ihr auch, wie Touristenkaviar aussieht: "A Teller voller Reis und a schwarza Brilln." Am Ende verließ die Gemahlin entnervt das Lokal, wieder mal bis auf die Knochen vom Ehemann blamiert. So kommt man aus dieser Nummer wieder raus.

Prüfung für den Elferrat

Eine geklaute Jungfer-Kättl machte sich die Showtanzgruppe Sunshinegirls zum Thema. Nach der Dschungelprüfung des Elferrats, die überwiegend aus flüssiger Nahrung bestand, wurde es ernst. Vier Witwen (Yvonne, Cindy, Britta und Susan) beschrieben das Ableben ihrer Ehemänner: "Mein Mann war die Wildsau, der Jäger war ich." Die Zweite: "Ich musste leider die Bremsleitungen kappen." Bei der Dritten stolperte der Mann zufällig ins Küchenmesser und bei der Vierten gab es Wurstsalat mit Zyankali.

Die zwei Pressiger "Maulaffn", Kurt und Manus, haben das Shoppen für sich entdeckt: "Ich mag Frühschoppen und Dämmerschoppen." Und auf die Frage, was drei Frauen sind, die auf einer Bierkiste hocken, gibt es auch nur eine Antwort: "Im Weg!" Kurt beschwerte sich am Ende noch darüber, dass "99 Prozent der Frauen nix anzuziehen hom, obe kanna geht nacket ausn Haus".

Den furiosen Schlussakt zauberten die Showtanzgruppe und das Männerballett auf die Bühne. "König der Löwen" passte zum Motto, und tolle Kostüme ließen Fantasien spielen.