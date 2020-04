Pressig ist für die Schulöffnung gut gerüstet

Der Rektor der Grund- und Mittelschule Pressig, Reinhard Horn, weist in einem Gespräch auf die regen Vorbereitungen hin, die für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs und den teilweisen Schulbeginn am Montag, 27. April, erforderlich sind.

In der Mittelschule Pressig beginnt der Unterricht am Montag mit den drei Abschlussklassen 9a, M 9b und 10. Dazu sind einige Vorkehrungen in der Schule zu treffen. Auch auf dem Schulweg, im Schulbus und auf dem Pausenhof sind vor Betreten des Schulhauses und Klassenzimmers einige Besonderheiten zu beachten.

So ist man derzeit noch mit der entsprechenden Einrichtung der Klassenzimmer beschäftigt. Es werden in keinem Raum mehr als zehn bis 15 Schüler sein. Dafür stehen genügend Klassenzimmer zur Verfügung - Rektor Horn spricht von zwei bis drei Räumen pro Klasse - und dabei wird auf die Abstandsregelung während des Unterrichts in den Zimmern geachtet.

Einer nach dem anderen

Doch bevor die Klassenzimmer betreten werden können, gibt es weitere Besonderheiten. Es werden so viele Schulbusse fahren, dass in keinem mehr als zehn Schüler transportiert werden, so dass auch hier der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden kann. Beim Betreten des Schulgeländes beziehungsweise Schulhofes werden die Schüler vor dem Schuleingang erst einmal gestoppt - auch hier ist Platz genug für die Abstandseinhaltung. Sie werden durch den jeweiligen Klassenleiter einzeln in die Aula gelassen. Dort wird streng darauf geachtet, dass die Desinfektionsmittelspender, die in diesen Tagen in der Schule installiert beziehungsweise aufgestellt wurden, vorschriftsmäßig benutzt werden.

"Wir haben an allen markanten Stellen Desinfektionsmittelgeräte eingerichtet. Auch in den Toiletten, die übrigens von Schülern nur einzeln betreten werden dürfen. Dazu erhalten sie einen Schlüssel, der nach Benutzung der Toilette wieder zurückgegeben werden muss. Es herrschen größte Hygienevorschriften und Maßnahmen. Der Unterricht wird sich in erster Linie auf Prüfungsvorbereitungen konzentrieren. Er findet von 8 bis 11.20 Uhr statt und es wird vorrangig in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch gelehrt. Derzeit warten wir noch auf konkretere Hinweise über die Prüfungsbedingungen vom Kultusministerium. So ist zum Beispiel noch nicht klar, wie die Sportprüfungen laufen sollen, denn Mannschaftssport wird nicht möglich sein", erklärt der Schulleiter.

Kontakt aufrechterhalten

Wie war die unterrichtslose Zeit? Der Rektor schmunzelt und antwortet: "Es ist ja nicht so, dass keine Kontakte zwischen Schülern und Lehrern stattfanden. Wir haben auch während der Schließung durch die Corona-Pandemie stets die Schüler digital oder per Post kontaktiert. Die Schüler erhielten Aufgaben und beteiligten sich größtenteils beispielhaft an dieser Kommunikationsform. Wer nicht vernetzt ist, erhält seine Aufgaben per Post. Wir sind in allen Bereichen gut vorbereitet und warten natürlich auch gespannt auf weitere Instruktionen, wie es weitergehen soll", sagt Horn. "Alle sind gespannt, was diese Corona-Krise noch für Situationen hervorrufen wird. "