Polizei Kronach: Mehrere Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen in der Region

Gleich mehrere Verstöße gegen die bestehende Ausgangsbeschränkung wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Kronach im Laufe des Samstages festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Während es sich in den meisten Fällen um Kontaktverbote handelte, wird auch gegen den Betreiber einer Selbstwaschanlage ermittelt, da hier gleich mehrere Autobesitzer ihrer Fahrzeuge reinigten, obwohl das Betreiben einer solchen Anlage zur Zeit untersagt ist.

Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Kronach

Weiterhin müssen der Wirt einer Gaststätte sowie dessen zwei bewirtete Gäste nun mit Bußgeldern rechnen. Auch eine private Geburtstagsfeier musste aufgelöst werden, da die Teilnehmer nicht nur im häuslichen Bereich zu finden waren.