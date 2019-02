Planung sieht VHS-Umzug in Kronach weiter für 2020 vor

Die Betonarbeiten am Neubau sind in weiten Teilen erledigt. Jetzt muss nur noch die oberste Geschossdecke eingesetzt werden, damit die Arbeiten am Dach sowie später an der Fassade folgen können. Beim Altbau steht momentan vor allem der Innenausbau von der Elektroinstallation über den Fenstereinbau bis hin zur Dachdämmung im Blickpunkt.

Die Verantwortlichen sehen immer noch die Chance, den Umzug der VHS in ihre angestammten Räume zum Frühjahr 2020 schaffen zu können. Wie eng gestrickt dieser Zeitplan ist und wie es um die Kostenentwicklung des Bauprojekts bestellt ist, erfahren Sie hier bei inFranken.de.