Plantanz und Umzug: Kehlbach lebt das Brauchtum

Schmucke Trachten, gute Stimmung und strahlende Augen. Das alles gab es am Sonntagnachmittag in Kehlbach zu sehen. Bei herrlichem Kaiserwetter zogen sieben Zechpaare und vier Kellner unter Begleitung des Musikvereins Kehlbach durch das farbenprächtig geschmückte Dorf und luden anschließend zum Plantanz ein.

Unter den Gästen war auch Landrat Klaus Löffler (CSU). Er freute sich, dass in seiner Heimatgemeinde Steinbach am Wald in allen Ortsteilen Brauchtum und Tradition gepflegt werden.

Steinbachs Bürgermeister Thomas Löffler (CSU) bedankte sich bei der Kirchweihgesellschaft für ihr Engagement um ihre Heimatgemeinde. Es sei beachtenswert, dass in so einer kleinen Gemeinde jedes Jahr das Brauchtum neu belebt werde.

Thomas Löffler zeigte sich überzeugt, dass bis zum nächsten Jahr das neue Dorfhaus fertiggestellt sein wird. "Dann wird kräftig gefeiert", rief er den Feiernden zu.

Duell der Zecher am Samstag

Bereits am Samstag wurde in Kehlbach die Kirchweih gefeiert. In der Kulturhalle wurde dazu kräftig getanzt. Für viel Erheiterung sorgte dabei das "Duell der Zecher". Hier ging es im Wettstreit unter anderem darum, wer am schnellsten mit einem Sack durch die Halle hüpfen konnte.

Am Kirchweihmontag findet das festige Treiben seinen Abschluss. Ab 14 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein auf dem Erwin Welscher-Sportgelände des SV Viktoria Kehlbach. Um diese Zeit startet auch ein Überraschungsspiel mit den Zechern.

Ab 20 Uhr klingt dann die Kirchweih mit Guter-Laune-Musik und mit dem "Begräbnis" in der Kulturhalle um Mitternacht aus.