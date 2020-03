Was wiegt mehr? Das Allgemeinwohl oder das Recht auf Selbstbestimmung? Zumindest, wenn es um den Masernimpfschutz geht, werden sich Eltern diese Frage in Zukunft nicht mehr stellen müssen. Seit dem 1. März gilt das Masernschutzgesetz. "Vor der Aufnahme in Kindertagesstätten, Schulen oder anderen G...