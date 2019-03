Pflege-Innovationen auf dem Kronacher Gesundheitstag: Von Sehtests bis zu Therapiehunden

Es gab alles, was Gesundheit und Wohlbefinden ausmacht. Ob Seh- oder Hörtest, ob Blutdruckmessung oder Diabetesprüfung, ob Informationen zur Pflege, Ernährung oder zu Rückenproblemen - das Programm konnte sich sehen lassen. Weiterhin gab es auch wertvolle Informationen zum Thema "Ernährung im Alter", Hilfsmittel, die das Leben bei Gebrechlichkeit, nach bzw. während einer Krankheit, erleichtern.

Schon am frühen Morgen füllte sich das Schützenhaus. Ein Besucher davon war Gustav Zeiss. Er sei seit zehn Jahren beim Gesundheitstag vertreten, sagte er. Es gebe hier immer was zu sehen und viele Informationen. Man könne sich direkt mit seinen Anliegen und Fragen an die richtigen Ansprechpartner wenden. Außerdem treffe man auch Bekannte. Der Schirmherr des elften Gesundheitstages, Wolfgang Beiergrößlein (FW), wies auf die Bedeutung der Gesundheit hin. "Wenn man gesund ist, hat man viele Wünsche - wenn man krank ist, nur einen!"

Kronacher Gesundheitstag: Thema Pflege immer wichtiger

Landrat Klaus Löffler (CSU) dankte ebenso wie der Kronacher Bürgermeister den Organisatoren Harald Lappe und Marina Pompe. "Ihr seid mit Herzblut dabei!" Zudem dankte er den Ausstellern. Nur durch deren Engagement und Bereitschaft, am Gesundheitstag mitzumachen, hätte die Bevölkerung die Möglichkeit, sich an vielen Ständen zu Gesundheitsthemen beraten zu lassen. Gerade in Hinblick auf den demografischen Wandel gewinnen die Themen rund um Pflege und Gesundheit an Bedeutung. Danke sagte er zudem den Wohlfahrtsverbänden für ihre Arbeit.

Viel Zuspruch fanden zudem die Vortragsreihen. Bereits beim ersten Vortrag am Vormittag, bei dem die Rechtsanwältin Manuela Wittmann über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sprach, reichten die Plätze nicht aus. Rund 150 Zuhörer folgten den Ausführungen. Auch die anderen Vorträge, wie über Rückenschmerzen, Demenz, Wechselwirkungen von Arzneimitteln, Schlaganfall oder wie Assistenzhunde helfen können, den Alltag zu bewältigen, fanden große Resonanz.

Pflege-Neuheiten: Hunde als Therapiehilfe

Zahlreiche Besucher verfolgten mit Freude die Auftritte der Sportgruppen des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" und von Caerobics sowie die Aufführung vom Team der Tagespflege Marina Pompe. Hier ging es um Seniorenarbeit mit Therapie-Begleithunden.

Viele der Aussteller sind seit zehn Jahren beim Gesundheitstag vertreten. Für sie ist dieser Tag mittlerweile fester Bestandteil im Terminkalender. Für den Inhaber von Optik Stöckert, Christian Stöckert, war die Teilnahme beispielsweise ein Novum. Bereits mittags hatten über 20 Besucher die Gelegenheit genutzt, um an diesem Stand ihre Sehkraft testen zu lassen.

Harald Lappe und Marina Pompe haben es also verstanden, mit dem Gesundheitstag und dem Rahmenprogramm den Besuchern Wissen zu Gesundheit und Pflege zu vermitteln. Und bestimmt wurden auch einige sensibilisiert, künftig mehr auf ihre Gesundheit zu achten.

