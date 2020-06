Peter Cembrowicz entdeckte schnell sein Herz für den Frankenwald

Seit 30 Jahren hat sich der gebürtige Berliner den Umweltschutz sowie den Einsatz für ein besseres ökologisches Verständnis auf die Fahnen geschrieben: Zunächst ab 1991 als Schriftführer und dann seit 1999 als Kreisvorsitzender bis zum Frühjahr 2015. Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Kreisfachberater Volker Naser übernahm Cembrowicz auch den Kreisverband geschäftsführend. Außerdem war er seit 2002 im erweiterten Vorstand des Gartenbaubezirksverbands tätig.

Honoriert wurde sein ehrenamtlicher Einsatz mit der höchsten Auszeichnung des Gartenbau-Landesverbands, der "Goldenen Rose", sowie mit der Dankurkunde des Staatsministers für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2006). Außerdem zeichnete Kreisvorsitzender Fritz Pohl seinen Vorgänger 2017 mit der Ehrenurkunde und der Plakette des Landesverbandes aus.

Aus der Großstadt weggezogen

1965 zog Cembrowicz mit seiner Frau Brigitte, die ihn immer wieder tatkräftig unterstützt hatte, von Berlin nach Kronach. 1985 kam mit dem Kauf eines alten Bauernhauses am Ortsrand von Burkersdorf der große Durchbruch. Schnell erkannte der Großstädter die Vorzüge des Landlebens. 1990 gründete er dann mit Gleichgesinnten den Verein Garten- und Naturfreunde Burkersdorf, den Cembrowicz 24 Jahre lang leitete.

Ein besonderes Ereignis war 2002 die Landesgartenschau in Kronach, zu deren Gelingen er jede Menge Ideen beisteuerte. Unter seiner Leitung wurde der Kreislehrgarten auf dem Landesgartenschaugelände errichtet. Einer der Höhepunkte ist alljährlich der Kronacher Apfelmarkt. Aber auch der "Tag der offenen Gartentür" hängt mit dem Namen Cembrowicz eng zusammen. Dies gilt ebenso für die Nachwuchsarbeit. Ein weiterer Schwerpunkt war die Organisation der Kreislehrfahrten, die bis nach England führten.

5000 Mitglieder im Kreisverband

In zahlreichen Veranstaltungen auf Kreisebene hat der quirlige Zwilling sein literarisches Wissen unter Beweis gestellt. Der Ex-Berliner kann neben seiner Tätigkeit im über 5000 Mitglieder zählenden Gartenbaukreisverband Kronach auf eine interessante Vergangenheit zurückblicken: Von 1979 bis 2005 war Peter Cembrowicz Honorar-Dozent für Deutsch und Englisch an der University of Maryland/European Division (Heidelberg).

Auch war er einer der Autoren und Sprecher bei Radio Eins in Coburg für die Sendung "Das Wort in den Tag (1995 bis 2005). Ebenfalls engagierte sich Cembrowicz als Redaktionsleiter für "Handicap", einer Werkstatt-Zeitung der Wefa (Behindertenwerkstätten der Diakonie). Seit 1967 ist er Mitglied im Tierschutzverein und seit 1984 unterstützt er den Bund Naturschutz.