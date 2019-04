Ortsumgehung: Zeyern wartet auf nächsten Schritt

Ursprünglich sollte die Ortsumgehung in Zeyern noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Nachdem aber ab Ende 2017 die Arbeiten nach Streitigkeiten mit einem Bauunternehmen für rund ein Jahr auf Eis gelegt waren, ist dieser Termin nicht mehr zu halten. Die Schilder an der Baustelle lassen auf eine Fertigstellung im Idealfall Ende 2020 hoffen. Doch viel darf vermutlich nicht mehr dazwischen kommen. Das gilt auch für die nun laufende Ausschreibung des zweiten und damit letzten Bauabschnittes, die am Mittwoch angelaufen ist. Doch bis Unternehmen ihre Angebote abgegeben haben, diese bewertet und schließlich eine Auftragsvergabe erfolgt ist, werden noch einige Wochen ins Land ziehen. Sollte dieser Ablauf allerdings auch noch mit Einsprüchen von am Ende nicht berücksichtigten Unternehmen verbunden sein, könnte sich alles weiter verzögern.

