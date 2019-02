Oliver Plewa will Bürgermeister von Mitwitz werden

Oliver Plewa geht für die CSU ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Mitwitz. Auf ihn hat sich der Vorstand im Vorfeld geeinigt, nun folgten die stimmberechtigten Mitglieder dem Vorschlag einstimmig. Das Bürgermeisteramt steht erst im März 2020 zur Wahl. "Mir wurde gesagt, wir seien frühzeitig dran", sagte die Ortsvorsitzende Bianka Knauer und zitierte den US-Schauspieler Clint Eastwood. Erfolg sei eine Lawine, bei der es auf den ersten Schneeball ankäme. "Den haben wir heute geformt!"

Die Mitwitzer CSU hat in einem blitzsauberen Prozess vorgemacht, wie ein Generationenwechsel eingeleitet wird, an dessen Ende alle strahlen. Erst vor wenigen Wochen hat sich die Spitze des Ortsverbands personell erneuert und angekündigt, junge Menschen für Themen in der Gemeinde begeistern zu wollen. Nun sind den Worten Taten gefolgt. Von einem freudigen Tag sprach der amtierende Bürgermeister Hans-Peter Laschka, der die Geschicke in Mitwitz seit 30 Jahren lenkt. "Ein aussichtsreicher Kandidat erhält die Chance, mein Nachfolger zu werden", freute er sich.

Der 32-jährige Plewa präsentierte sich als weit gereist und dennoch tief mit seiner Heimat verwurzelt, als engagierter Macher mit Durchhaltevermögen, Durchsetzungskraft und Gestaltungswillen. Als junger Mensch könne er sich beruflich nichts Schöneres vorstellen, als Verantwortung in seinem Heimatort zu übernehmen. "Ich möchte unser Mitwitz und seine Ortsteile gemeinsam mit einem kompetenten Team bis 2030 zum lebenswerten und attraktiven Zentrum im Steinachtal machen."

Ein Schwerpunkt wird das Thema "Schöner Wohnen" sein. Für Plewa und seine Mitstreiter heißt das ein harmonisches Miteinander der Generationen in einem gepflegten Ortsbild mit bedarfsgerechter Infrastruktur. Ein Pluspunkt der Gemeinde sei die strategisch günstige Lage mit guter Anbindung an die Autobahn und die Nähe zu Kronach und Coburg. Diesen Standortvorteil wolle er im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und der ortsansässigen Betriebe besser nutzen. Er werde den Dialog mit den lokalen Unternehmen suchen, um deren Bedürfnisse besser kennenzulernen. Nachhaltiges Wirtschaften und ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen liegen ihm besonders am Herzen. Plewa sieht sich nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil eines Teams um den Vorstand mit Bianka Knauer und Michael Metasch. "Wir werden uns etwas einfallen lassen, damit alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sich eingeladen fühlen, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen", verspricht er.

Neben den Ausbildungen zum Baumschulgärtner und zum Gartenbautechniker bringt Plewa als Rüstzeug für das angestrebte Amt wertvolle Erfahrungen als Netzwerkmanager der Arnikastadt Teuschnitz mit. Er kennt die Abläufe in einer kommunalen Verwaltung und weiß auch, wie man Fördermittel akquiriert, wie das Stadtumbaumanagement funktioniert und wie man Projekte konsequent erfolgreich umsetzt. "Wenn eine Idee gut ist, geht etwas voran, ein Meilenstein fügt sich zum anderen", resümiert er: "Am Ende geht es immer ums Machen!"

In seinem Grußwort würdigte der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Jens Korn den im Landkreis dienstältesten Bürgermeister Hans-Peter Laschka als Politiker und authentische Persönlichkeit. "Aber heute geht es um einen Aufbruch, der dir den Abschied erleichtern wird." Oliver Plewa sei die richtige Wahl. "Du bist zugewandt, ohne anzubiedern", wandte er sich direkt an ihn. "Du bist dynamisch, aber kein Überflieger. Du bist heimatverbunden und wirfst Deinen Blick auch über den Tellerrand. Ich glaube, das wird die Mehrheit in Mitwitz auch so sehen."

Bei so viel Vorschusslorbeeren mahnte dieser: "Es ist noch nichts gewonnen." Und im Tagesordnungspunkt "Wünsche und Anregungen" meldete sich Plewa noch einmal zu Wort: "Ich wünsche mir ganz viel Aufbruchstimmung in Mitwitz!"