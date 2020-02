Notfallleitung an der Ködeltalsperre steht

Nach dem Störfall in der Ködeltalsperre wurde zwischenzeitlich eine provisorische Leitung für den Notfall eingerichtet. Dies teilen FWO und Wasserwirtschaftsamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der Rohrschaden an der Talsperre hat große Aufmerksamkeit geweckt, vor allem deshalb, da das Bauwerk eines der bedeutendsten in der Region ist und die Talsperre der wichtigen Aufgabe der Trinkwasserversorgung dient. Aufgrund der Bedeutung des Bauwerks und der Funktion waren im Rahmen der Erstalarmierung zahlreiche Hilfs- und Rettungskräfte eingesetzt. Dadurch konnte die Lage schnell stabilisiert und geordnet werden.

In der vergangenen Woche lag das Hauptaugenmerk zum einen auf der weiteren Abklärung der Schadensursache. Im Fokus stand zunächst die Überprüfung der Statik und Standsicherheit von Damm und Entnahmeturm. Nach eingehender Prüfung kommen die hinzugezogenen Experten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu der Einschätzung, dass hinsichtlich der Sicherheit des Damms und des Turmes keine Einschränkungen durch etwaige Schäden an diesen Bauwerken gegeben sind. Nach wie vor ist als Ursache der bereits mitgeteilte Rohrschaden im Tunnelbauwerk, das seitlich in der Felsflanke um den Damm herum verläuft, identifiziert.

In der vergangenen Woche wurden die Maßnahmen parallel auf die Wiederstellung einer zweiten und damit redundanten Leitung zur Versorgung der FWO ausgerichtet. Seit Freitag ist diese zusätzliche Leitung aus dem See zum Krafthaus der Talsperre verlegt. Die Leitung ist noch am Freitag in Betrieb genommen und umfassend getestet worden. Der Test ist sehr positiv verlaufen. Diese provisorische Leitung dient allerdings nur zur Absicherung und wird derzeit nicht betrieben.

FWO und Wasserwirtschaftsamt danken an dieser Stelle in erster Linie dem Technischen Hilfswerk. Mit großem Aufwand habe das THW die erforderlichen Pumpen installiert. Seit Freitag konnte nach dem erfolgreichen Test die Mannschaft des THW bereits deutlich reduziert werden.