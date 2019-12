Neuzeitliche Einbauten müssen weichen

Die Rückbauarbeiten an der Remise des Oberen Schlosses in Küps gehen seit kurzem in eine neue Runde. Bei einem Baustellentermin mit dem zuständigen Statiker Johann Müller vom Büro für angewandte Denkmalpflege aus Stettfeld konnte Bürgermeister Bernd Rebhan die Entkernungsarbeiten, die von der Baufirma Bauservice Pfadenhauer aus Wilhelmsthal durchgeführt werden, in Augenschein nehmen.

Die aktuellen Arbeiten stellen den Rückbau sämtlicher neuzeitlicher Wand- und Installationseinbauten im Nebengebäude des Oberen Schlosses dar. Gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war Wohnraum Mangelware. Dies führte dazu, dass insbesondere in den ehemaligen Stallräumlichkeiten des Erdgeschosses der Remise, die später als Kontor der Firma Gagel und Schemenau genutzt wurden, diverse Unterteilungen vorgenommen wurden, um Platz für Wohnungssuchende zu schaffen.

Nutzungsrecht für die Gemeinde

Auch im ersten Stock des Anbaus, der seine stuckverzierten Decken noch behalten hat, müssen Einbauten weichen. Insgesamt soll bis Mitte Januar die komplette alte Bausubstanz des Anfang des 18. Jahrhunderts entstandenen Gebäudetrakts wieder freigelegt werden. Mit rund 22 000 Euro schlagen die Abbrucharbeiten zu Buche.

Das Obere Schloss hat seit Ende 2018 eine neue Eigentümerin. Der Markt Küps und die neue Schlossherrin haben sich darauf verständigt, dass der Anbau öffentlich genutzt werden kann. Hierzu wurde der Marktgemeinde ein 30-jähriges Nutzungsrecht eingeräumt. Möglich ist die Durchführung des mit rund einer Million Euro bezifferten Projekts durch die Unterstützung aus der Förderoffensive Nordostbayern zur Leerstandsbeseitigung der bayerischen Staatsregierung, die das Vorhaben mit 90 Prozent fördert.

Als im Frühjahr die Remise von ihrem neuzeitlichen Garagenvorbau befreit wurde, gab der Abriss erstmals den Blick auf eindrucksvolle Holzsäulen frei. Dies war zuletzt vor rund 100 Jahren der Fall, denn damals wurde der Vorbau zu Lagerzwecken errichtet. Zwei der ehemals drei Säulen sind noch erhalten, wobei die ehemals mittlere mit interessanten Inschriften aufwartet: Dort ist die Jahreszahl 1721 zu erkennen, welche auf die Erbauungszeit verweist.

Zudem sind noch die Initialen C.S.P.v.R. angeführt. Sie erinnern an den Bauherrn und Auftraggeber: Carl Sigmund Philipp von Redwitz. Dieser wurde 1687 geboren und war verheiratet mit Dorothea Eleonora von Künßberg-Hain, die mit nur 30 Jahren just in dem Jahr starb, als die Remise erbaut wurde und die Herrschaft Küps in den Besitz von Carl Sigmund Philipp von Redwitz kam.

Ein heute noch im Mainfränkischen Museum vorhandener Bauplan aus jenen Tagen zeigt, dass das Erdgeschoss der Remise aus einer großen Halle bestand, welche als Pferdestallung diente. Im ersten Stock waren vier mit Stuckdecken verzierte Räume eingerichtet, die man wohl als Gästezimmer nutzte. Noch heute kann anhand der Stuckverläufe die ursprüngliche Zimmereinteilung abgelesen werden. Die Räume sollen im Rahmen aktueller Sanierungsarbeiten wieder in ihrer ursprünglichen Aufteilung hergestellt werden und danach ein Museum beherbergen.

Doch zurück zum Bauherrn: Keineswegs war die Remise sein einziges Bauprojekt. Er war es, der für das ehemalige Hintere Schloss, nachdem es im zweiten Markgrafenkrieg weitestgehend zerstört wurde und nach 1600 nur zaghaft wiederaufgebaut war, ab 1730 die Bauperiode einleitete, die dem heutigen Bestand sein Aussehen verlieh. Seither wird es als Neues Schloss bezeichnet. Er war es auch, der für Küps das erste, heute noch im Staatsarchiv zu Bamberg einsehbare Urbarium aufstellen ließ, ein Verzeichnis über Besitzrechte der Grundherrschaft und zu erbringende Leistungen ihrer Grunduntertanen - dies war im Jahr 1734.

Auch das Verhältnis zur am Ort lebenden jüdischen Bevölkerung regelte er grundlegend. So überließ er beispielsweise mittels Urkunde vom 21. Januar 1721, zehn Tage nach dem Tod seiner Ehefrau, dem Küpser Juden Leb Samuel, stellvertretend für die Küpser Judenschaft, das "Tropfhaus" am jüdischen Friedhof (Tahara-Haus), als erbliches Zinslehen.

Als er 1742 starb, wurde er in der Küpser Kirche beigesetzt. Sein Epitaph gehört zu den schönsten des Gotteshauses. Die Inschrift ist überdacht von einer baldachinartigen Decke mit zwei flankierenden Totenköpfen. Oberhalb links sitzt ein trauernder Genius; rechts steht eine Sanduhr mit Leuchter und geknickter Kerze - beides Sinnbilder des verronnenen Lebens. Darüber mittig als Krönung das Redwitz'sche Wappen. Unter der Inschrift finden wir die Totenmaske des Carl Sigmund Philipp von Redwitz.