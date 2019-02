Neuer Lebensmittelladen eröffnet in Kronachs Innenstadt

Viele Möglichkeiten gibt es in Kronachs Innenstadt nicht, Lebensmittel zu kaufen. Mit dem Gewürzallerlei, bei dem auch Obst und Gemüse zum Sortiment gehörten, wird in absehbarer Zeit sogar noch eine weitere verschwinden. Viele Einrichtungsgegenstände wandern daher vom Gewürzladen am Marienplatz zum Hussitenplatz. Dort eröffnet am morgigen Freitag mit "Ottos Enkel" wieder ein Lebensmittelgeschäft. Ein klassischer Tante-Emma-Laden soll es werden, erzählt Inhaberin Nadine Schlißke - allerdings nur zu einer Hälfte.

Der andere Teil der ehemaligen Traber-Beck-Filiale soll nämlich ein Stehcafé bleiben. Zudem möchte sie vor allem zu einer Anlaufstation für Senioren werden. Dafür hat sie sich gleich mehrere spezielle Angebote überlegt.