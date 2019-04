Neuer Greenkeeper: Über Berlin und Mönchengladbach nach Küps

So richtig zufrieden war der Golf Club Kronach (GCK) mit seinen Greenfee-Einnahmen in den vergangenen Jahren nicht mehr. Zu wenige Golf-Spieler, die nicht Mitglied waren, wollten auf der Anlage im Küpser Ortsteil Oberlangenstadt ihre Runden drehen. Nicht viel besser war zudem der Zustand des Platzes. Wundern müsse man sich darüber nicht, findet GCK-Platzwart Herbert Müller: "Wenn jemand herkommt und einen schlechten Platz vorfindet, kommt der kein zweites Mal."

Selbst ein mittelmäßiger Platz helfe einem Club auf Dauer nicht weiter, wenn er zahlende Gäste für sich begeistern möchte. Der Verein habe sich daher vorgenommen, in drei bis vier Jahren so weit zu sein, "einen absoluten Topplatz zu haben". Dafür sorgen, dass dieser Plan so schnell wie möglich umgesetzt wird, soll der vor sechs Wochen eingestellte neue Headgreenkeeper James Croft. Der 60-jährige Engländer hat in seiner Karriere schon einige Stationen hinter sich - nicht nur auf Golfplätzen. Unter anderem war er bei den Fußballvereinen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach Hauptverantwortlicher dafür, das Spielfeld und die Trainingsplätze bestmöglich zu präparieren.

