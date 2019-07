Neuer Glanz für Kronacher Stelen

Die sieben Stelen, die 2003 zur Landesgartenschau Kronach durch Kronach Creativ initiiert wurden, hatten durch Witterungseinflüsse so stark gelitten, dass eine Überarbeitung notwendig wurde. 13 Schüler des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums nehmen sich im Rahmen des P-Seminars Kunst 2018/20 dieser Aufgabe an. Sie arbeiten die Platten handwerklich auf, realisieren aber auch eine neue, eigene Gestaltung. Am Mittwoch stattete Kronach-Creativ-Vorsitzender Rainer Kober der Schülergruppe, die derzeit eifrig mit dem Bemalen der Tafeln beschäftigt ist, einen Besuch ab.

Um den einzelnen Stelen mit ihren verschiedenen Themen einen optischen Zusammenhang zu geben, wurden 2003 die Platten mit einer ausgeschnittenen Silhouette versehen, die eine abstrahierte Figur in bewegter Pose zeigt.

Im Gegensatz zur Urfassung, bei der diese Figur das gemalte Motiv lediglich durchbrochen hat, hielt es die Schülergruppe für reizvoller, die Silhouette thematisch in das Bildmotiv zu integrieren", erklärt der Kunstlehrer Christoph Dümlein, der die Leitung des P-Seminars inne hat. Somit trägt die Figur jeweils zur Veranschaulichung der von Kronach Creativ vorgegebenen Motive "Kronach", "Wir", "Wandel", "Wachsen", "Du", "Gestalten" und "Chance" bei.

Laut Kober waren die ursprünglich für die LGS entworfenen und lange Jahre vor der Raiffeisenbank stehenden Silhouetten sichtlich in die Jahre gekommen. Eine Restaurierung erschien aber aufgrund des Zeit- und Kostenaufwandes nicht sinnvoll. Andererseits erzählten, so Kober, die unter künstlerischer Gestaltung von Christine Ackermann entstandenen Tafeln anschaulich die Grundidee von Kronach Creativ zur Aktivierung von Eigeninitiative und Bürgerengagement. Im Rahmen des Projekts "Lebenswandel" sollte hierzu der Weg aufgezeigt werden.

Da die Tafeln erstmals die Zielsetzungen des Regionalmarketingvereins für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Region, seiner Bürger und Unternehmen klar interpretierten, wollte sie der Verein sehr gerne erhalten. "Sie haben für mich großen Erinnerungswert", verdeutlicht Kober, der sich diesbezüglich zunächst an Markus Schleicher gewandt hatte. Vom Malermeister stammt auch die Idee, dass sich ein P-Seminar dieser Aufgabe annehmen könnte, wofür sich Dümlein gleich offen zeigte. 13 Elftklässler entschieden sich zu Beginn dieses Schuljahres für diese kreative, aber auch handwerklich durchaus anstrengende Aufgabe.

"Die Vorbereitungen waren schon Knochenarbeit", erinnern sich diese zurück an das ebenso zeit- wie arbeitsaufwendige Säubern, Abschaben, Abschleifen und anschließende Grundieren. In der kalten Jahreszeit ging es an die Planung für die Gestaltung und Entwicklung der Silhouetten - mit vielen durchdachten Ideen und Vorschlägen hinsichtlich der Motive und Farben. Den Ausgangspunkt für die Farbgestaltung bildete die Kronach-Platte, die durch die Farben des Landkreiswappens Rot, Gelb und Blau festgelegt war - ohne Schwarz, da die ausgeschnittene Figur die ursprünglichen Löwen ersetzt. "Um größere Buntheit zu erzielen, wurden die drei Primärfarben auf das Spektrum der sieben Regenbogenfarben erweitert", erläutert Dümlein. Damit konnte für jede der sieben Platten ein eigener Grundton gewählt werden, der mit wenigen weiteren Tönen akzentuiert wurde. Die rote Kontur der Figur symbolisiert Energie und Lebensfreude und greift damit die dynamische Formgebung auf.

Das Bemalen ist - so die jungen Leute - einer der schönsten Bestandteile des Seminars. "Nun sieht man etwas von unseren Planungen", sind sich die Gymnasiasten einig. Für das P-Seminar entschieden sie sich, weil sie etwas Kreatives machen und etwas Bleibendes schaffen wollten.

Neue Heimat an der VHS

Die Silhouetten sollen im Umfeld des VHS-Gebäudes eine neue Heimat finden. "Wenn ich später dort vorbeilaufe, werde ich mich immer daran erinnern, dass ich hierzu auch einen Beitrag geleistet habe", freut sich eine Seminaristin. Gerne unterstützt die Gruppe damit auch Kronach Creativ.

Das Bemalen soll in diesem Schuljahr abgeschlossen werden. Restarbeiten wie ein Witterungsschutz können auch erst im Herbst erfolgen - gegebenenfalls durch Markus Schleicher, der die Farben lieferte und das Projekt mit Rat und Tat unterstützte. Ihm sowie dem P-Seminar galt der Dank Kobers, der sich sehr angetan vom Engagement aller Beteiligten und dem guten Gelingen zeigt. Kronach Creativ wird sich mit einer kleinen Anerkennungsprämie erkenntlich zeigen. Am Mittwoch gab es für die Schüler erst einmal Eis-Gutscheine.