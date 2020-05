Neuer Arzt für Steinwiesen

Der Druck war groß, so beschreibt es Bürgermeister Gerhard Wunder, wenn man ihn auf die verwaiste Arztpraxis des Mitte März verstorbenen Dr. Heinrich Penkalla anspricht. Ein Arzt in der Großgemeinde Steinwiesen reichte einfach nicht aus. Zwar steht mit Dr. Robin Wernard ein kompetenter Arzt zur Verfügung und auch die Praxen in Nordhalben und Wallenfels haben einiges aufgefangen, doch den gesamten Patientenstamm aufzuteilen, das war schier unmöglich.

In verhältnismäßig kurzer Zeit konnte jedoch mit Hilfe der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) eine Lösung gefunden werden. "Es gab viele Telefonate, Erfolgsmeldungen die sich wieder in Rauch auflösten und verschiedene Möglichkeiten, die Praxis irgendwie aufrecht zu erhalten, z.B. mit Vertretungsärzten", erläutert Bürgermeister Gerhard Wunder. Die Lösung kam dann von der hausärztlich-internistischen Gemeinschaftspraxis aus Bad Staffelstein mit dem Gastroenterologen Dr. Martin Krause, dem Internisten Dr. Björn Theuerkauf und dem Allgemeinmediziner Dr. Thomas Trenkle. Sie übernehmen zeitnah die Weiterversorgung der bisherigen Praxis.

Hier in Steinwiesen wird hauptsächlich Theuerkauf tätig sein, der seine Arbeit bereits aufgenommen hat. Zusammen mit den Arzthelferinnen Evelyn Müller und Anne Weinmann, die bereits für Penkalla tätig waren, konnte er zahlreiche Patienten begrüßen.

Sprechstunden werden ausgeweitet

Im Mai finden die Sprechstunden noch am Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr statt. Für Blutentnahmen, Verbandswechsel, Krankmeldungen und teilweise auch Rezepte steht die Praxis jedoch auch an den anderen Tagen offen, die Arzthelferinnen sind hier zur Stelle.

"Ab Juni werden wir unsere Sprechstunden ausweiten und nur am Donnerstag wird kein Arzt vor Ort sein", gibt Theuerkauf eine Vorschau. Vorgesehen ist dann, dass am Montag den ganzen Tag Sprechstunde sein wird, am Dienstag, Mittwoch und Freitag halbtags.

Doch es gibt noch eine gute Nachricht. Ab Herbst wird eine zusätzliche Ärztin in der Gemeinschaftspraxis zur Verfügung stehen und deshalb können dann auch die Sprechstunden in Steinwiesen erweitert werden.

Mit einem kleinen Geschenk begrüßte Bürgermeister Gerhard Wunder das neue und alte Praxisteam. Er meinte, dass sich der Markt sehr über die Bereitschaft der Gemeinschaftspraxis, in Steinwiesen tätig zu werden und somit den Engpass in der hausärztlichen Versorgung in Steinwiesen abzumildern, gefreut hat. Einen großen Dank richtete Wunder an Dr. Robin Wernard aus Steinwiesen und Dr. Ondrej Vorisek aus Nordhalben sowie die Hausärzte der Region, die sich in den letzten Wochen um die Patienten der Praxis Penkalla kümmerten.

Den Glückwünschen schloss sich auch die Inhaberin der Markt-Apotheke in Steinwiesen, Dorothea Holzmann, an. Sie bot ihre Hilfe an, wenn es in den Anfangszeiten noch Fragen gäbe.