Neue Saison mit alten Bekannten

Lebendige Alte Musik





Preisgekrönte Pianistinnen





Liederabend mit Eva Schuster



www.kronach-klassik.de



Im Oktober heißt es wieder "Klassik erleben!" mit dem neuen Programm des VHS-Musikrings für die Saison 2018/19. Alle Künstler haben einen starken lokalen Bezug zu Kronach "Wir schauen wieder auf eine interessante Saison", freut sich Rainer Kober, der Vorsitzende von Kronach Creativ über das Programm. Ulrike Hünefeld, Flötendozentin an der Berufsfachschule für Musik Oberfranken und der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach, hat es weitgehend selbst zusammengestellt. Vielfältig in der Zusammensetzung sollen die Konzerte sein, die Künstler sollen einen Bezug zu Kronach haben, gerne lädt sie auch junge Musiker ein. "Aber ein Musikstudium sollten sie schon absolviert haben", meint sie. So gewährleisten die Organisatoren das durchgängig hohe Niveau, das die einzelnen Konzerte auszeichnet. Mit Alter Musik, einem Konzert mit origineller Bläserbesetzung, einem Liederabend und einem Klavierduo sind alle Kriterien bestens erfüllt.Den Anfang macht am 6. Oktober ein gern gesehener Gast in Kronach: Martin Erhardt erhielt seinen ersten Musikunterricht an der hiesigen Musikschule. Inzwischen ist er selbst ein europaweit gefragter Dozent und Musiker und außerdem Direktor des Leipziger Improvisationsfestivals für Alte Musik. Im Dezember 2017 veröffentlichte er seine erste CD "Ohrwürmer auf Reisen". So lautet auch der Name des Konzerts, das er zusammen mit seinem Ensemble "all'improviso" gestaltet. Dessen Motto lautet: "Musiksprachen vergangener Epochen aktiv sprechen, sich in musikalischem Vokabular frei ausdrücken, im Ensemble spontan aufeinander reagieren, lebendige Alte Musik kreieren." So darf man sich freuen auf Improvisationen über Werke von John Dowland Heinrich Schütz und Claudio Monteverdi . Ihre Melodien gehörten im 16. und 17. Jahrhundert zu den Hits der Zeit und wurden in allen Gassen gesungen und gepfiffen.Fortgesetzt wird die Konzertreihe am Freitag, 23. November. Auch dieser Abend beschert ein Wiedersehen und -hören mit einer gebürtigen Kronacherin: Die Pianistin Barbara Scherbel (geb. Zenk) wird begleitet von ihrer Klavier-Duopartnerin I-Chen Lo. Das deutsch-taiwanesische Klavierensemble setzt sich aus zwei preisgekrönten Pianistinnen zusammen, die in München dozieren und bundesweit konzertieren. Mit dem Programm "Scaramouche - Harlekin an zwei Klavieren" zeigt das Duo musikalisch geführte Dialoge, virtuose Brillianz und pianistische Ausdruckskraft an zwei Klavieren und auch vierhändig an einem Instrument. Zu hören sind Werke von Wolfgang Amadeus Mozart Johannes Brahms und Duis Milhaud.Im neuen Jahr geht es am Samstag, 9. Februar, mit den "Bläserkapriolen" weiter. Das Spirata-Quartett in der Besetzung Flöte Klarinette und Klavier , verspricht aparte Klangfarbenvielfalt. Der Name des Ensemble entstand in Anlehnung an das lateinische Wort spirare = atmen, hauchen, leben. Danielle Maheux (Oboe) und Birgit Eichstädter (Klarinette) unterrichten an der Musikschule Kronach. Regina Bußmann (Flöte) und Claudia Habram (Klavier) sind auch im Coburger Raum künstlerisch und pädagogisch tätig. Das Ensemble verbindet die Freude am gemeinsamen Musizieren sowie die Lust, selten gespielte Stücke neu zu entdecken. So beinhaltet das Programm äußerst selten gespielte Original-Kompositionen, in denen die Klangfarben-Vielfalt der drei unterschiedlichen Holzblasinstrumente sowohl im Kontrast als auch im Verschmelzen mit dem Klang des Klaviers zur vollen Entfaltung kommt. Aufgeführt werden Werke von Camille Saint-Saëns , Ernesto Cavallini, Jean Michel Damase und Ernst Bloch Das vierte und letzte Konzert der Saison ist ein Liederabend am Samstag, 23. März 2019. Abermals wird mit der Mezzosopranistin Eva Schuster eine Kronacherin zu hören sein, die ihre Ausbildung an Berufsfachschule für Musik begann, an der sie mittlerweile selbst unterrichtet. Die Sängerin gastiert in verschiedenen Rollen an mehreren deutschen Opernhäusern. So war sie zum Beispiel an der Oper Leipzig als Blumenmädchen in Richard Wagners "Parsifal" zu hören. Zusammen mit der Pianistin Vita Gajevska schürt Eva Schuster in ihrer Heimatstadt das "Fernweh" mit Musik von Ralph Vaughn Williams, Maurice Ravel , Fernando Obradors und dem lettischen Komponisten Peteris Plakidis, einem Landsmann von Vita Gajevska.Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und finden im Kreiskulturraum in Kronach statt. Ein Abonnement für alle vier Konzerte kostet zusammen 49 Euro (ermäßigt 25 Euro). Der Eintrittspreis für ein einzelnes Konzert beträgt 16 Euro (ermäßigt 8 Euro). Für Schüler und Studenten ist der Eintritt frei. Auskünfte zu Abos erteilt die VHS Kronach, Tel. 09261/606012, E-Mail info@vhs-kronach.de. Einzelkarten gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro der Stadt Kronach (Tourist-Info, Marktplatz 5) und an der Abendkasse.Weitere Infos unter