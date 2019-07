Neue Ideen für das Historisches Stadtspektakel in Kronach

Beim Historischen Stadtspektakel in Kronach ließen sich heuer ungewöhnlich wenige Besucher blicken. Das Programm war ansprechend, die Hitze aber viel zu groß für einen Bummel mit der Familie. Nun machen sich die Beteiligten Gedanken darüber, wie man in Zukunft einer solchen Wetterlage begegnen kann.

Erste Ideen gibt es schon - und nicht nur zum Wetter. So wird über eine Ausdehnung der Festzeiten in die kühleren Abendstunden nachgedacht sowie über die Verlegung einiger Programmpunkte in diese Zeit. Damit könnte man drohende Hitzewellen in Zukunft ein Stück weit auffangen, hoffen die Organisatoren.

Doch es geht nicht nur darum, sich in Zeiten des Klimawandels auf Wetterkapriolen einzustellen. Weitere Pläne gibt es zur räumlichen Aufteilung des Historischen Stadtspektakels in der Oberen Stadt. Die wird nach den Erfahrungen vom Wochenende als nicht optimal eingeschätzt. Welche Gedankenspiele gemacht werden, lesen Sie hier bei inFranken-Plus.