Neuausrichtung fürs ehemalige Burghotel in Lauenstein

2007 wurde das Burghotel in Lauenstein geschlossen. Seither gab es immer wieder Bemühungen, die Immobilie wiederzubeleben. Doch bislang sind alle Versuche gescheitert. Nun aber scheint endgültig Bewegung in der Sache zu sein, laufen doch bereits die Planungen für eine künftige Nutzung. Wie der Leiter des Staatlichen Bauamtes in Bamberg, Jürgen König, mitteilt, werden aktuell zwei Maßnahmen geplant.

Die Planungen könnten bestenfalls noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so dass im Idealfall bereits im kommenden Jahr die Bauarbeiten beginnen können. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg - zumal sich das Staatsministerium für Finanzen bei der Zeitplanungen nicht so weit aus dem Fenster lehnen will. Welche Maßnahmen letztlich im Detail geplant sind und welche Kosten das Projekt "Burghotel" verschlingen soll, lesen Sie hier.