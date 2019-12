Pressig vor 1 Stunde

Blindenführhund

Nelson zeigt Jörg Grünbeck nicht nur in Förtschendorf den Weg

Jörg Grünbeck ist vor zwölf Jahren erblindet. Mit Labrador Nelson an seiner Seite findet er sich selbstständig zurecht, in seinem Heimatort Förtschendorf und auch in Bamberg.