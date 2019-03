Narren aus dem ganzen Kreis zu Gast

Die Faschingshochburg Rothenkirchen erlebte am Sonntag mit dem farbenfrohen großen Gaudiwurm einen glanzvollen Höhepunkt. Die Polizei spracht von mindestens 2500 bis 3000 Zuschauern, alle Parkplätze rundum waren belegt.

Insgesamt waren über 60 Fußgruppen und Motivwagen mit Narren aus dem ganzen Landkreis beteiligt, womit der Faschingszug seinem Namen als größter Gaudiwurm der Region gerecht wurde. Sie wurden von drei Musikkapellen begleitet. Von Kleintettau über Gehülz und Kronach bis nach Weißenbrunn reichten die Wagen-, Tanz- und Fußgruppen in ihren kreativen, farbenfrohen Kostümen.

Die "Ruotnkernge Fousanochte" erwiesen sich als freundliche Gastgeber und hatten gute organisatorische Arbeit geleistet.

Präsident Kai Baumstark und der Umzugsorganisator Florian Jungkunz danken allen Helfern, besonders den Sicherheitsorganen der Polizei, Feuerwehr, ASB und THW, die dafür sorgten, dass es trotz der Menschenmenge zu keinen Zwischenfällen kam.

Das Straßenspektakel wollte kein Ende nehmen und wem es auf Abend hin zu frisch wurde, der nahm in einem Bierzelt oder einer der Gastwirtschaften und Vereinsheime Patz.

Am heutigen Rosenmontag geht es in den Lokalitäten weiter und am morgigen Faschingsdienstag nimmt die "Ruotnkernge Fousanocht" am Faschingsumzug in Welitsch teil. Am Nachmittag ab 14 Uhr findet im Schützenhaus der große Kinderfasching statt, zu dem die Marktgemeinde Pressig jedem anwesenden Kind eine Bratwurst spendiert.