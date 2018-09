"Nagelprobe" bestanden

Dienstagvormittag, 10 Uhr: Jede Menge eifrige Handwerker und Handwerkerinnen hämmern, schrauben, schleifen und sägen auf ihrer mit Schraubstöcken und Bankhaken ausgerüsteten Werkbank, was das Zeug hält. Wer da so engagiert und motiviert in den Morgenstunden bei der Sache ist, hingebungsvoll mit niegelnagelneuen "Profi"-Werkzeug tischlert und werkelt, sind nicht etwa die Mitarbeiter einer Schreinerei, sondern die kleinen Baumeister der katholischen Kindertagesstätte am Kreuzberg. Unter Anleitung von Harry Hammer und Nicki Nagel erlernen die "Großen" des Kindergartens mit ihren knallgelben Helmen wie viel Spaß es macht, etwas mit den eigenen Händen zu bauen.

Initiative der Bauwirtschaft

Möglich machte dies die Initiative der Bayerischen Bauwirtschaft "Baumeister gesucht", die das Bau-Handwerk in bayerische Kindergarten bringt. Harry Hammer und Nicki Nagel, die Protagonisten der mobilen Bildungsinitiative "Baumeister gesucht!", sind bayernweit bereits im fünften Jahr unterwegs, um die Baumeister von morgen aufzuspüren. Im Gepäck haben Werkbank, Werkzeug und ein Handbuch.

Über diese Geschenke - verbunden mit einem Aktionsprogramm mit Vorschulkindern - durfte sich nun am Dienstag auch der Kronacher Kreuzberg-Kindergarten freuen. Zusammen mit ihrem Paten und Sponsor, der Firma Karl Kumpholz Rohrbau GmbH in Kronach, hatte sich die Kita für das Projekt beworben und war unter zahlreichen Bewerbern ausgewählt worden.

Zuvor bekamen die Erzieherinnen eine umfassende Einführung. Dazu gab es jede Menge Tipps und Tricks für den geschicktesten Einsatz von Hammer, Säge und Maurerkelle - Praxistest inklusive. Mitmachen sollen bei der Aktion aber vor allem die Kinder, mit denen Harry Hammer und Nicki Nagel - tags darauf - einen Vormittag lang in die Welt des Bauhandwerks eintauchten. Spielerisch und erzählerisch wurden die jungen Baumeister an das Handwerk herangeführt, bevor sie schließlich selbst den Hammer schwingen durften.

Nach drei spannenden Stunden und bestandener "Gesellenprüfung" erhielten die Jungen und Mädchen ihre Baumeister-Ausrüstung sowie die offizielle Ernennungs-Urkunde.

Der ein oder andere "Spezialist"

Entsprechend begeistert zeigten sich die Nachwuchs-Handwerker, bei denen innerhalb der verschiedenen "Fachbereiche" - so an der Nagel-, Säge-, Schleif- oder Malstation - schon der ein oder andere "Spezialist" ausgemacht werden konnte. Den Jungen und Mädchen machte der Vormittag sichtlich viel Spaß. Sie waren nicht nur mit großem Eifer, sondern auch mit bemerkenswertem Geschick bei der Sache.

Die Patenschaft hatte die Firma Karl Krumpholz Rohrbau GmbH übernommen, die sehr gerne das Projekt unterstützte, zumal sie heuer 60-jähriges Betriebsjubiläum feiern darf. Das Jubiläum war mit ein Anlass für den Geschäftsführer des Unternehmens, Andreas Rubenbauer, zusammen mit dem Kindergarten die Bewerbung für diese Initiative einzureichen. "Eine Investition in den Nachwuchs erschien uns im Jubiläumsjahr als wichtig und richtig", bekundete Rubenbauer, dessen Sohn Max die Kita besucht.

Die hochwertige Werkbank und die kindergerechten Werkzeuge sowie das Handbuch bleiben als Geschenk im Kindergarten. Die Ausstattung soll dazu beitragen, dass Handwerken in Zukunft fester Bestandteil des Kindergarten-Alltags wird, was das Kiga-Team auch zusicherte. In herzlichen Worten dankten die Erzieherinnen den beiden Hauptprotagonisten sowie dem

Paten. So wird wohl in nächster Zeit häufiger lautes Hämmern, Feilen und Sägen den Kindergarten durchdringen.