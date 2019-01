Närrischer Wirbelsturm in Wallenfels

Die Überraschung ist der Wallnfelse Fousanoacht auch in diesem Jahr wieder gelungen. Das Prinzenpaar Andreas I. - besser bekannt als "Dese", der schon lange auf den Theaterbrettern in Wallenfels steht - und ihre Lieblichkeit Prinzessin Bea I. repräsentieren in der närrischen Zeit die Stadt Wallenfels. Das Kinderprinzenpaar 2019 sind Prinzessin Sarah I. und ihr Prinz Oskar I.

Das Gefolge der Hoheiten bestand aus den zahlreichen Garden, die von klein bis etwas reifer bei ihren Tänzen die närrischen Besucher begeisterten. Bereits der Tanz der Kleinsten wirkte schon ganz professionell, auch die Kindergarde, bei der als einziger Junge Felix Zeuß der Hahn im Korb war, und die Mittlere Garde wirbelten über die Bühne. Besonders die jungen Männer konnten sich dann am Tanz der hübschen Mädchen der Flößergarde nicht satt sehen.

Zombie-Damen und Rettungsschwimmer

Die Ü50-Garde präsentierte passend zum Wetter "I‘m singing in the rain", ausgestattet mit Friesennerz und bunten Regenschirmen, und der Kinderelferrat tanzte zu "500 Miles" von den Proclaimers. Zusammen mit der Mittleren Garde wirbelten sie außerdem als Bauarbeiter über die Bühne. Spektakulär auch in diesem Jahr die "Damen ohne Namen", die ihre Schönheit diesmal hinter der Zombiefassade verbargen. Die Showtanzgruppe gab sich kriegerisch und zum Abschluss präsentierte sich der Elferrat tänzerisch zusammen mit "Philippine". Ganz in Rot und ein klein wenig sexy waren die jungen Männer auch als "Rettungsschwimmer vom Flüesdeich" auf der Bühne und tanzten zu "Baywatch"-Melodien.

Für Geschichten und Anekdoten zuständig waren die älteren Minichor-Sänger mit Verstärkung. In ihrem Singspiel zogen sie ihre Heimat durch den Kakao, indem sie einen "Dialektkurs in Wallenfelserisch" anboten, voller Begeisterung das Lied "von den g‘stopften Rumm" sangen und das Leichenhaus einer neuen Nutzung zuführen wollten - dem "Café zum letzten Schluck". Einen musikalischen Leckerbissen mit Instrumenten der etwas anderen Art brachte die Jugendfeuerwehr auf die Bühne. Gitarren, Akkordeon, Keyboard usw. waren alles lebende junge Damen.

Szenen einer Ehe

Gnadenlose Witze und "international unsinnige Lieder" gab es von Lasse und Tschito (Lars Fischer und Michael Burger), und die fünf Witwen, die wieder mal zu haben sind, brachten ihre Männer allesamt "um die Ecke". Szenen einer Ehe zeigten Anna Stalph und Nina Zeuß und Gitte Schlee versuchte Edel Deckelmann zahlreiche Versicherungen und Immobilien anzudrehen. Ihre Frauenarzterlebnisse teilten Selina Weber und Alisa Stöcker, die das Intimspray mit dem Glitzerspray verwechselte. Eine lustige Schulstunde und der Sketch "Fette Gans" mit Oskar Mähringer und Markus Haderdauer als Pfarrer luden zu Lachsalven ein. Warum seine gesamte Familie vom Traktor überfahren wurde, erzählte Markus Haderdauer einem Polizisten (Jan Regel) und die beiden Flößer Chris Hofmann und Tobias Weiß hatten eine Patentlösung für die Flößerei bei Wassernot parat. Zu guter Letzt begeisterten die Büttenreden des Nachwuchses Ben Behrschmidt und der "Putzfrau" Caro Wicklein, die Geschichten über ihren Alltag, ihre Ehe und ihren Mann erzählte.

Alles in allem war der Büttenabend wieder eine tolle Mischung aus Tanz, Witz und Überraschungen. Zum Schluss dankte Bürgermeister Jens Korn allen Akteuren für das tolle Programm. Besonders hob er Caro Wicklein hervor, die sich für alle Tanznummern verantwortlich zeigte und immer das Zepter fest in der Hand hielt. Ausgerichtet wurde der Büttenabend von der Wallnfelse Fousanoacht e.V.