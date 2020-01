Neugierig inspiziert der unerwartete Gast die Box mit Rehfutter. Es ist stockdunkel in dieser Dezembernacht - und der Besucher fühlt sich unbeobachtet. Er ahnt nicht, dass er in die Fotofalle getappt ist, die ein Jäger in seinem Revier aufgestellt hat. So geschah es in besagter Nacht am 28. Dezember...