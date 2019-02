Nadelöhr bei Haßlach wird aufgeweitet

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der Verkehrsqualität wurde dieser Tage an der Ampelkreuzung der B 85/B 89 in Haßlach bei Kronach getan.

Jens Laußmann (Staatliches Bauamt Bamberg) und Bürgermeister Rainer Detsch sind froh über diesen wichtigen Schritt, der im Vorfeld mehrere Verhandlungen erforderte. Letztlich erwarb das Staatliche Bauamt das Grundstück und Gebäude, das unmittelbar an dieser verkehrsreichen Kreuzung liegt. Der Abriss ist ein erster Schritt. Der hohe Lärm- und Sichtschutzzaun bleibt vorerst weiter bestehen.

Nun geht es in Grundstückverhandlungen mit den Anliegern. Dabei arbeiten Gemeinde Stockheim, Staatliches Bauamt und das Landratsamt Kronach Hand in Hand zusammen. Keiner der Anlieger soll sich übergangen fühlen. Mit jedem werde das Gespräch gesucht, wird betont. Dennoch hofft man aber, zügig voranzukommen, um die Verkehrssituation hier wesentlich zu verbessern. Es soll eine Gewinnsituation für die Anlieger wie für die Pendler werden, betont Bürgermeister Detsch. Schließlich verkehren an dieser wichtigen Nord-Süd-Achse mit Abzweigung in die B 89 nach Thüringen circa 13 000 Fahrzeuge pro Tag.

Die Rückstaus sind für Pendler wie für Anlieger untragbar, daher werde man weiter an einer Lösung arbeiten, betonen die Verantwortlichen, die sich noch am Anfang der Planungsüberlegungen sehen.