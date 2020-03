Nachtschicht in Ludwigsstadt bleibt ungeahndet

Das sogenannte "Herrenhaus" der ehemaligen Jahnsbräu in Ludwigsstadt an der B 85 steht seit Jahren leer, wird nicht genutzt, steht aber unter Denkmalschutz. Handwerklich darin "geackert" haben im August 2018 Einbrecher in wohl mehreren Nachtschichten. Zum Schluss fehlten Heizungen und Kupferrohre im gesamten Haus, ein Teil der Beute soll angeblich in Bargeld umgesetzt worden sein.

Zwei der mutmaßlichen, ansonsten arbeitslosen diebischen Schwarzarbeiter im Alter von 20 und 24 Jahren mussten am Dienstag dem Jugendrichter des Kronacher Amtsgerichts Jürgen Fehn Rede und Antwort stehen. Sie wurden verdächtigt, die Metalle klammheimlich abmontiert und sie zum Teil an einen Schrotthändler in der Region verhökert zu haben. Der Tatvorwurf: besonders schwerer Fall des Diebstahls. Der Preis für die Beute soll mit 800 Euro relativ gering, doch der Sachschaden mit rund 17 400 Euro relativ hoch gewesen sein.

Der Pfad der zu der Ergreifung der Angeklagten führte: Nach Zeugenhinweisen auf die beiden jetzt angeklagten mutmaßlichen Täter hatte der 20-Jährige gegenüber der Kriminalpolizei ein umfassendes Geständnis abgelegt, während der Mitangeklagte die Tat bestritt. Im Gerichtssaal widerrief der Jüngere nun seine einstigen Angaben gegenüber der Kriminalpolizei. Der Richter stellte am Ende das Verfahren gegen beide ohne Auflagen ein. Die Taten konnten ihnen nicht nachgewiesen werden.

"Nur drin" gewesen

"Ich habe nichts entwendet ich war nur drin", erzählte der 20-jährige Geständniswiderrufer nun dem Richter. Er begründete, dass die Tür des Gebäudes schon länger offen stand. "Da war doch halb Ludwigsstadt schon drin". Gemeinsam mit dem Mitangeklagten habe er damals in dem Gemäuer ein Horrorvideo für YouTube drehen wollen, um sich etwas dazu zu verdienen. Weitere Aussagen hatten mehr als einen Hauch von Lügengeschichten. So sei man damals durch die unverschlossene Tür ins Gebäudes gelangt. "Eigentlich habe ich den Eigentümer fragen wollen, ob ich rein gehen darf. Damit ich nichts versehentlich beschädige".

Auf die Frage des Richters, warum er damals bei der Kriminalpolizei anders ausgesagt habe, begab sich der 20-Jährige auf strafrechtliche Glatteis. Richter Fehn später: "Mit diesen Behauptungen kommen Sie in Teufels Küche". Dennoch behauptete der Angeklagte: Die Kriminalbeamten hätten ihn damals acht Stunden lang verhört. "Sie haben mich zu der Aussage gezwungen". Gedroht hätten die Beamten, dass sie ihn in die Arrestzelle sperren würden, falls er nichts zugebe. "Dann habe ich mit Spekulationen um mich geworfen." Nach weiteren Warnung sagte dieser: "Vielleicht habe ich ja gedacht, dass es so war". Schließlich habe er damals auch Drogen genommen.

Eine ebenso wenig glaubhafte Geschichte hatte auch der 24-jährige Mitangeklagte auf Lager. Er gab zu, dass er einst Altmetall zu einem Händler brachte. Dieses habe jedoch seinem Vater gehört, der nach der Sanierung eines alten Hauses dieses im Keller lagerte. In Ludwigsstadt gebe es einige alte Gebäude, die offen ständen und für jedermann zugänglich seien. Er beschrieb, wie man sich die Details für das Horrorvideos vorstellte. "Wir wollten noch Schweineblut vom Schlachthof holen und es an die Wand schmieren." Was er für das Altmetall bekommen habe, könne er nicht mehr sagen. "Es war ja nicht mein Geld".

Die Ex-Freundin des 24-Jährigen belastete diesen mit ihrer Aussage. So habe sie einmal ganz schnell für beide Werkzeuge zusammensammeln müssen. Beide seien wieder hocherfreut zurück gekommen. Im Kofferraum habe Altmetall gelegen.

"Es wurden 17 Heizkörper und Leitungen abmontiert und ein Kachelofen herausgerissen", berichtete ein Mitarbeiter des derzeitigen Besitzers der Brauerei. Geplant sei noch heute, dass alte Herrenhaus wieder herzurichten. Der geschätzte Sachschaden sei deshalb so hoch, weil ein Gutachter die Wiederherstellungskosten der Heizung berechnen musste.

Die Einstellung des Verfahrens begründete der Richter, dass es für den Einbruch der beiden keine Spuren und keine verwertbaren Hinweise gebe. Da das Haus lange nicht mehr genutzt werde, könne der geschätzte Schaden nicht den Angeklagten zugerechnet werden.