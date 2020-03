"Große Portionen, kleine Preise", steht auf dem Werbeschild am Parkplatz. An der Tür der Hinweis: "Winterpause. Ab April sind wir wieder für sie da." Dieses Versprechen an seine treuen Gäste kann Frank Hertl nicht halten. In der Gaststätte "Einkehr Zur Maut" mit angrenzendem Biergarten brach am spät...