Nach Unfällen wegen Blitzeis: Streudienst sorgt für Sicherheit auf Kronachs Straßen

Das Blitzeis erwischte den Landkreis Kronach am Donnerstag Abend. Im Stockheimer Ortsteil Burggrub konnte ein 37-Jähriger kurz vor 19 Uhr nicht mehr bremsen und rutschte mit seinem Skoda gegen die Mauer eines Anwesens. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Etwa vier Stunden später schlitterte ein 23 Jahre alter Seat-Fahrer, ebenfalls in Stockheim, in eine Tankstelle.

Selbst am Freitagmorgen hatte sich die Lage noch nicht entspannt: Auf der Kreisstraße zwischen Buchbach und Kehlbach rutschte ein Seat-Fahrer in einer Kurve geradeaus und kam erst an einem Straßenschild zum Stehen.

Damit solche Unfälle die Ausnahme bleiben, sorgt der Kronacher Bauhof dafür, dass die Autofahrer - trotz tückischer Witterung - sicher ans Ziel kommen. Dann, wenn andere lieber in ihrem warmen Zuhause bleiben, streuen sie bei Schnee und Glätte Kronachs Straßen. Was da alles dazugehört und wann der Streudienst ausrückt, lesen Sie auf infranken.de.