Nach Kündigung der Baufirma: Seit sechs Monaten Stillstand in Zeyern

Die Arbeiten an der Ortsumgehung in Zeyern liegen seit knapp sechs Monaten brach. Im November 2017 hatte das Staatliche Bauamt Bamberg der zuständigen Baufirma fristlos gekündigt - als Grund nannte man damals "bauvertragliche Differenzen".Ende des Jahres ging man noch davon aus, dass eine Neuausschreibung des Projekts im Januar erfolgen kann. Die Arbeiten sollten dann wie geplant im Frühjahr fortgesetzt werden. Durch Schnee und Frost hätte in den Wintermonaten ohnehin nicht weiter gearbeitet werden können, eine Verzögerung des Millionenprojekts schloss man daher aus.Mittlerweile stellt sich die Situation anders dar: Statt die Arbeiten mit einer neuen Firma fortzusetzen, sind offenbar noch nicht alle Differenzen mit der gekündigten Firma geklärt. Ein Gutachter soll nun Klarheit bringen.Wann und wie es mit der Großbaustelle weitergeht, haben wir das Staatliche Bauamt gefragt - die Antwort lesen Sie in Kürze im ausführlichen Artikel auf inFranken.de