Suspendierter Pfarrer erhält neue Stelle in Oberfranken: Anfang April 2018 enthüllte der italienische Ex-Callboy Francesco Mangiacapra, das ihn zahlreiche Geistliche regelmäßig besucht haben. Unter seinen Besuchern soll auch ein Pfarrer aus Bamberg gewesen sein. Die Kirche zog damals Konsequenzen. Erzbischof Ludwig Schick enthob den Pfarrer aus allen Ämtern und Funktionen. Er habe sich "schwerer Verfehlungen" gegenüber der Kirche schuldig gemacht, hieß es von Seiten der katholischen Kirche.

Nun gibt es Neuigkeiten zum suspendierten Geistlichen: Er soll ab Herbst 2019 eine neue Seelsorgerstelle in Kronach erhalten. Dies sagte Maike Wirth, Pressesprecherin des Erzbistums, zur Coburger Neuen Presse. Er habe eine ausgiebige Supervision wahrgenommen und sei therapeutisch begleitet worden, so Wirth. Er soll in Zukunft eine Stelle als Pfarrvikar antreten.

tu