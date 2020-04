Nach Aufruf bei "Aktenzeichen XY ungelöst": Neue Hinweise zum Kronacher Messermord

Die Fahndung nach Jan Agha Hamidi läuft auf Hochtouren. Noch immer ist der 28 Jahre alte Afghane, der am 5. April einen Landsmann in der Kronacher Asylunterkunft erstochen haben soll, auf der Flucht. Die Kripo Coburg hat in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am Mittwoch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten - mit Erfolg: Bereits während der Sendung sind Hinweise eingegangen, denen die Ermittler nun nachgehen.

"Es haben sich vereinzelt Zeugen mit Hinweisen gemeldet", bestätigt Anne Höfer vom Polizeipräsidium auf Anfrage unserer Zeitung. "Bei manchen war uns schnell klar, dass sie nicht verwertbar sind. Aber es sind auch Hinweise dabei, die wir aktuell überprüfen." Die eine heiße Spur sei nach jetzigem Erkenntnisstand noch nicht dabei. "Aber schauen wir mal, was passiert."

Den Ermittlern war es wichtig, direkt zu Beginn der Fahndung nach Hamidi möglichst viele Menschen zu erreichen. "Aufgrund der Gesamtumstände hat uns das wirklich etwas gebracht, kurzfristig mit dem Fall in die Sendung zu kommen. Darum sind wir auch sehr froh, dass es so schnell geklappt hat." Denn je mehr Zeit vergeht, umso größer ist die Gefahr, dass sich der mutmaßliche Mörder ins Ausland abgesetzt hat und sich seine Spur verliert.

Weil die Entscheidung, die Fahndung nach Hamidi bei "Aktenzeichen XY ungelöst" auszustrahlen, so kurzfristig gefallen ist, sei es bei einem kurzen Zeugenaufruf geblieben. "Um einen Fall wirklich nachzuspielen, braucht es wochenlang Vorlauf. Den hatten wir in diesem Fall nicht."

Die Ermittler überlegen auch, Zeugenaufrufe in anderen Sprachen zu veröffentlichen. "So können wir auch die Personen erreichen, die mit dem Gesuchten in engerem Kontakt standen und sachdienliche Hinweise geben könnten."