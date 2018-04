Musikalischer Botschafter des Frankenwaldes

Als am 1. Februar 1964 beim Abschied vom legendären "Dampf-Mockela" auf der Lokalbahn Kronach-Nordhalben die Nachwuchseisenbahner Rainer Lohr (Klarinette) und Roland Nothaas (Gitarre) "Muss I denn, muss I denn zum Städtele hinaus..." intonierten, begann für den gebürtigen Kronacher eine beispielhafte musikalische Karriere, die auch heute noch anhält.

Bereits in der Lucas-Cranach-Schule in Kronach gab es schon hoffnungsvolle Auftritte im Schülerchor und in der Flötengruppe. Für weitere Inspirationen sorgten insbesondere die bekannten Musikergruppen "Ran Dellis" und "Bongo-Band". Schon längst ist Rainer Lohr, seit über 20 Jahren in Unterrodach wohnhaft, ein gefragter Entertainer, Sänger, Musiker und Texter geworden. Doch bei allen Erfolgen weit über den Landkreis Kronach hinaus ist er heimatverbunden geblieben. Die einfühlsame CD "Weihnacht, wie es früher einmal war", ist eine ausdrucksvolle Bestätigung seiner sonoren Gesangs- und Sprechstimme sowie seines unermüdlichen künstlerischen Schaffens.

Beliebt ist das musikalische Multitalent auch heute noch bei allen Altersklassen und bei den Senioren. Mit viel Herzblut engagiert sich Rainer Lohr als ehrenamtlicher Leiter der Seniorenband des BRK-Mehrgenerationenhauses.

Der "Tag der offenen Tür" im Tierheim am Kreuzberg, die Auftritte mit den "Drei singenden Jägern" Hans Schreiber, Gerhardt Lindner und Günther Dobner, die Weihnachtskonzerte in Maria Glosberg und in der Kronacher Klosterkirche, die Veranstaltungen im BRK-Seniorenhaus Ludwigsstadt, im Lucas-Cranach-Seniorenhaus Kronach, im BRK-Seniorenhaus Kronach, der geschichtliche Audio-Guide der Stadt Kronach sowie die Aktion "Notrufsäulen" durch verschiedene Galaabende lassen die große Bandbreite seiner ehrenamtlichen Aktivitäten erkennen. Dazu zählt auch die Unterstützung der Kreuzweg-Stationen zum Kreuzberg. Ein besonderes Erlebnis war 1982 die Organisation des ersten Mitwitzer Schlossparkfestes mit Landrat Heinz Köhler. 3000 Besucher sorgten für einen hoffnungsvollen Auftakt. Gerne gesehen ist aber auch Rainer Lohr in der Tagespflege Foidl in Kronach und Pressig. Gefragt sind seine Musik- und Gesangstherapie mit deutschem Liedgut. Bei allen Tätigkeiten steht die Heimat im Fokus. Nicht von ungefähr gehört er aufgrund seines ehrenamtlichen Engagements zu den "Botschaftern der Lucas-Cranach-Stadt Kronach".

Bereits in jungen Jahren rang sich Rainer Lohr durch, die lukrative Laufbahn als Bahn-Beamter mit hohen Versorgungsansprüchen an den Nagel zu hängen. Musik und Schichtdienst waren bei der DB nicht mehr vereinbar. Neu startete er bei Pepsi-Cola in Weißenbrunn nach zweijähriger Ausbildung als Werbefachmann und Eventmanager durch. Weitere Stationen waren die Schlutheiss-Brauerei AG Berlin sowie die Privatbrauerei Scherdel in Hof. Dann folgte der Wechsel in die musikalische Selbständigkeit.

Seit nunmehr 56 Jahren steht das Kronacher Urgestein auf der Bühne. Auftritte mit nationalen und internationalen Künstlern folgten. Erinnert sei an die legendäre Beatband "The Snobs", an das Original Frankenwaldtrio, an die Bundeswehr Big-Band Murnau-Garmisch sowie an die vielen Gastauftritte in zahlreichen Discotheken. Bis 1986 sorgte das Rainer Lohr Ensemble in Bierzelten mit bis zu 4000 Besuchern für Furore.

Ab 1. Januar 1987 ging es dann weiter als Alleinunterhalter, Entertainer und Humorist. Die musikalische Unterhaltung vor und nach den Floßfahrten in Wallenfels lag ihm elf Jahre lang besonders am Herzen. Als Musiker und Tourismusberater bei den Messen in Hamburg, Berlin, Essen und Dortmund der Tourist Information Frankenwald war er ein gefragter Botschafter seiner Heimat. Unvergessen bleiben die Europäischen Biertage 1991 in Alt-Straßburg, die Landesgartenschau 2002 in Kronach sowie die Aktion "Gute Laune statt Frust" durch Antenne Bayern im Jahre 2004. Als eine der ganz großen Höhepunkte kristallisierte sich 2011 das fünfzigjährige Bestehen der Europäischen Camping-Rallye mit 19 Nationen und 1400 Teilnehmern heraus. Sie waren mit circa 600 Wohnmobilen angereist. An fünf Tagen spielte der Kronacher bei sechs Veranstaltungen. Als Alleinunterhalter bei diesem europäischen Camper Treffen in der Jurahalle Neumarkt/Oberpfalz mit einem Fassungsvermögen von 4500 Menschen stellte er sein musikalisches Können eindrucksvoll unter Beweis. Ebenfalls oblag ihm die musikalische Unterhaltung beim europäischen Winzer- und Weinbergbesitzertreffen 2017 im Waldhotel Bächlein.

Weitere Stationen seines Wirkens waren unter anderem in den letzten Jahrzehnten das Aparthotel Steinwiesen, der Grenzgasthof Fürth am Berg, der Ponyhof Schneckenlohe bis hin zu verschiedenen Campingplätzen in Kroatien sowie mittlerweile eine unüberschaubare Zahl an verschiedensten gastronomischen Einrichtungen. Erinnert sei unter anderem an die Altstadtfeste in Kronach und Kulmbach, an die Weihnachtskonzerte für "1000 Herzen" sowie an Biergarten- und Schützenfeste im gesamten Bayernland. Bei allen Veranstaltungen war es Rainer Lohr immer ein besonderes Anliegen, mit seinen musikalischen Botschaften den Menschen im harten Alltag Freude und Entspannung zu bereiten.

Wer Rainer Lohr gratulieren möchte, hat am Montag, 9. April, von 10 bis 14 Uhr im Restaurant Wagners (ehemaliges Aparthotel) in Steinwiesen dazu Gelegenheit.





Die Kindergartenzeit von Rainer Lohr: "Früh übt sich, wer ein Meister werden will!" Diese Weisheit trifft bei Rainer Lohr garantiert zu. Denn bereits im Kronacher Rosenberg-Kindergarten sorgten die Gedichte, Lieder und Spiele mit den Ordensschwestern für nachhaltige musikalische Aktivitäten. Unbelastet von den technischen Errungenschaften wie Fernsehen, PC und Handy wurde so manches Talent entdeckt und die Zeit war alles andere als langweilig. Originalton Lohr: "Nach den Maiandachten oder im Rosenkranzmonat Oktober versammelten sich nach dem gemeinsamen Beten die Nachbarn in Birnbaum, dem Heimatort meiner Mutter, in der ,guten Stumm‘. Dann kam mein Auftritt. Als Bühne diente ein Stuhl oder der Tisch. Alles im Kindergarten Erlernte, musste ich von mir geben. Das war wahrscheinlich die Geburtsstunde und Berufung als Musiker und Entertainer. In den Ferien durfte ich die Kinder, Omas und Opas in meiner zweiten Heimat Birnbaum mit einem Kasperltheater unterhalten. Sie strahlten vor Begeisterung und oft gab es bis zu drei Vorstellungen am Tag in einer Scheune im Ort. Vom eingespielten Geld, das waren pro Veranstaltung zwischen 25 bis 50 Pfennige, kaufte ich Puddingpulver im Konsum bei meiner Großtante. Meine Oma kochte mit Milch von der eigenen "Gaas" (Ziege) den besten Pudding der Welt. Auch Brausepulver von Himbeere und Waldmeister, aufgegossen mit dem klaren Wasser vom Dorfbrunnen vor der Haustüre, war für uns Kinder etwas ganz Besonderes."