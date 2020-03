Musik-Event in Stockheim erst 2021

Nun hat es auch die Bergmannskapelle Stockheim erwischt, die in diesem Jahr auf ihr 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Das für den 8. bis 10. Mai vorgesehene Bundesbezirksmusikfest fällt dem Coronavirus zum Opfer. Für den 230 Mitglieder zählenden Kulturträger unter der Leitung von Thomas Neubauer ist dies ein herber Rückschlag, zumal seit fast zwei Jahren intensiv auf dieses Highlight hingearbeitet wurde. Gerade in Bezug auf solche Großveranstaltungen mit annähernd 2000 Musikern haben die Stockheimer eine Menge Erfahrung. 1960, 1970, 1980 und 1995 fanden in der Bergwerksgemeinde Bundesbezirksmusikfeste statt, und zwar stets mit einer beachtlichen Resonanz.

Der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes und NBMB-Vizepräsident, Thomas Kolb aus Steinwiesen, sowie sein Vize Wolfgang Müller (Welitsch) haben ihre Unterstützung zugesagt, dass 2021 das Bundesbezirksmusikfest in Stockheim doch noch stattfinden wird. Dies gilt ebenso für die Wertungsspiele.

Es besteht auch Einigkeit darüber, dass das geplante Jubiläumskonzert am 2. Mai, verbunden mit Ehrungen, im Herbst 2020 den Musikfreunden angeboten wird.

Zur Absage gab Zweite Vorsitzende Lena Buckreus im Namen des Vorstandes folgende Erklärung ab: "Fast zwei Jahre Planungszeit hängen an unserem Bundesbezirksmusikfest, viele örtliche Vereine sind beteiligt, zahlreiche Musikvereine haben sich für unser Jubiläumsfest angemeldet, Zelt und Verpflegung sind bestellt. Vorstandschaft und Festausschuss hatten in Absprache mit dem Nordbayerischen Musikbund und der Gemeinde Stockheim eine mehr als schwierige Entscheidung zu treffen. Dennoch gehen Gesundheit und das Wohl jedes Einzelnen vor. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, unser Bundesbezirksmusikfest vom 8. bis 10. Mai 2020 abzusagen. Auch unser für den 2. Mai geplantes Jubiläumskonzert muss entfallen. Dafür wird es einen Ausweichtermin im Herbst 2020 geben.

Unser Bundesbezirksmusikfest im Jahr 2021 soll - nach Absprache mit dem NBMB - Anfang oder Mitte Mai stattfinden. An die (Musik-)Vereine, die sich für das Fest vom 8. bis 10. Mai 2020 angemeldet haben - egal, ob für den Umzug, Unterhaltung im Festzelt oder zum Feiern: Eure Anmeldungen und Absprachen mit uns sind weiterhin gültig und werden, soweit es geht, für das Bundesbezirksmusikfest 2021 übernommen, das voraussichtlich denselben Programmablauf haben wird wie 2020.

Nach Bekanntgabe des neuen Termins 2021 werden die Vereine gebeten, mit der Bergmannskapelle Rücksprache zu nehmen, ob das Fest in die Jahresplanung passt und ob Änderungen an der Anmeldung vorgenommen werden müssen. Vielen Dank für das Verständnis, bleibt gesund! Bergmannskapelle Stockheim."

In Zusammenhang mit dem geplanten Bundesbezirksmusikfest würdigten Kolb und Müller den enormen kulturellen Einsatz der Bergmannskapelle in den verflossenen 100 Jahren. "Die Musikanten im Bergmannskleid sind eine Bereicherung für die musikalische Szene", so anerkennend die Fachleute.

Und in der Tat: Mit ihrer 100-jährigen Geschichte ist die Bergmannskapelle ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Großgemeinde Stockheim, im Landkreis Kronach und schließlich im Nordbayerischen Musikbund. Aktuell besteht das Orchester aus fünfzig musikbegeisterten Aktiven. Seit fünf Jahren ist Bezirksdirigent Michael Botlik aus Oberhaid für die musikalische Leitung zuständig.

Von Erfolg zu Erfolg

"Wer die Jugend hat, hat die Zukunft!" Nach diesem Motto haben die Verantwortlichen stets gehandelt. Und von der intensiven Nachwuchsarbeit nach 1961 profitiert der Verein auch heute noch. Damals bahnte sich eine musikalische Erfolgsgeschichte an, die europaweit für Schlagzeilen sorgte.

Obermusikmeister a. D. Alfons Pohl aus Weißenbrunn - er übernahm 1958 die musikalische Leitung - eilte von Erfolg zu Erfolg. Dank der Initiative von Vorsitzendem Hans Welscher verlief die Nachwuchswerbung so erfolgreich, dass schon 1961 die Erste Europäische Bergmannsjugendkapelle ins Leben gerufen werden konnte. 1963 war es dann so weit, dass auch die Jugend mit dem schmucken Bergmannskleid ausgestattet wurde.

Den ersten Erfolg errangen die 34 Jungmusiker 1963 beim Bundesbezirksmusikfest in Zirndorf mit der Ouvertüre "Wiener Frauen" von Franz Lehar in der Kunststufe mit dem Prädikat "Vorzüglich mit Auszeichnung".

Die sich später ergebende Verbindung zu Oskar Braun aus Amberg führte aus Anlass des ersten Deutschen Knappentags zum 14-tägigen Besuch in Westfalen. 1965 unternahmen die Jungmusiker eine Reise nach Frankreich und Luxemburg. Konzerte im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken, vom Saarländischen Rundfunk direkt übertragen, auf dem Platz der Armee in Luxemburg, in der Deutschen Botschaft in Paris, vom französischen Fernsehen übertragen, und auf der Rückreise im Kurpark von Bad Kreuznach waren für den Nachwuchs Stationen des Erfolgs. Weitere Auftritte waren dann in den Folgejahren in Holland und Belgien.

TV-Auftritt mit Peter Frankenfeld

Zu den Sternstunden zählte außerdem der Fernsehauftritt 1965 in Berlin mit dem berühmten Entertainer Peter Frankenfeld. Vor allem Hans Welscher, Horst Zimmermann und Jürgen Zoller und nun aktuell Thomas Neubauer bemühten sich darum, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Nachdem der Nachwuchs von einst immer noch teilweise vertreten ist, kann die Kapelle auf die Jugend von heute genauso zählen. Schließlich sind die bisher angebotenen 46 Weihnachtskonzerte ein beredtes Beispiel für Kontinuität.