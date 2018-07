Mitwitzer Schlosspark wird zur Feiermeile

Zwei Euro Eintritt





Traditionell am ersten Samstag im Juli steht die Marktgemeinde Mitwitz im Zeichen des Schlossparkfestes, das man als die Kultveranstaltung im Landkreis Kronach bezeichnen kann. Gründervater war der damalige Landrat von Kronach und jetzige Ehrenbürger der Marktgemeinde Mitwitz, Heinz Köhler . Mit ins Leben gerufen hatte sie die Freiwillige Feuerwehr Mitwitz zusammen mit der Marktgemeinde Mitwitz. Seit 2014 Jahren ist der 1. FC Mitwitz alleiniger Ausrichter, wird aber unterstützt vom Förderverein des 1. FC Mitwitz und der Marktgemeinde Mitwitz.Zum 37. Mal wird sich am Samstag der Schlosspark des Wasserschlosses wieder für einen Tag in einen der größten und schönsten Biergärten der Region verwandeln und Treffpunkt sein für gute Unterhaltung, Spaß, Geselligkeit, gutem Essen und Trinken. Wie schon im vergangenen Jahr zum ersten Mal wird man auch in diesem Jahr von den Besuchern ab 16 Jahren einen Eintritt von zwei Euro verlangen.Wie der Vorsitzende des FC Mitwitz, Jürgen Heidenbluth, und Kassier Carsten Engel gegenüber unserer Zeitung betonten, seien die Ausgaben in den letzten Jahren in etlichen Bereichen gestiegen, was auch mit den behördlichen Auflagen rund um das Thema Sicherheit zu tun habe. Hierzu gehörte die Vorlegung eines Sicherheitskonzeptes. In diesem Jahr braucht man erstmals auch noch eine Feuerwache durch die Feuerwehr. Dadurch entstehen dem Verein enorme Mehrkosten. Ferner fühle sich der Verein verpflichtet, dieses Traditionsfest weiter durchzuführen.Die offizielle Eröffnung des Schlossparkfestes wieder ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Innenhof des Wasserschlosses. Dieser wird sich anschließend in eine große Weinlaube verwandeln, in der das Trio "Zweisaitig" ab 19 Uhr für die entsprechende musikalische Umrahmung sorgen wird. Die freundlichen Bedienungen servieren Rot- und Weißweine und viele lukullische Schmankerln aus der Schlossküche. Aber auch die Innenräume des Wasserschlosses, wie die Kutscherstube, laden an diesem Tag zum Verweilen und Genießen ein.Kulinarisches erhalten die Besucher auch in der "Imbissstraße" im Schlosspark, dazu wird unter anderem Fassbier der Frankenbräu ausgeschenkt. Zu einem beliebten Treffpunkt des Schlossparkfestes wird mit Sicherheit auch wieder die "Riesen-Bar" am Schlossjäger zählen, ebenso die "Klopferbar" und die Sektbar im Schlosspark.Aber nicht nur Gaumenfreuden werden serviert, sondern auch musikalische Genüsse. Wie schon in den letzten beiden Jahren werden für musikalische Unterhaltung und Stimmung ab 19 Uhr im Schlosspark die Wickendorfer Musikanten sorgen. Zum besonderen Flair des Schlossparkfestes wird wieder die Illuminierung des Wasserschlosses gehören sowie die bengalische Beleuchtung. Seit langem werden in diesem Jahr nach Einbruch der Dunkelheit wieder Fackeln auf dem Schlossteich für eine besondere Atmosphäre sorgen.Traditionell vom ersten Schlossparkfest im Jahr 1982 an steht es unter der Schirmherrschaft des Landrates des Landkreises Kronach, Hausherr des Wasserschlosses. Zum zweiten Mal wird Landrat Klaus Löffler die offizielle Eröffnung gegen 20 Uhr vornehmen. Für die Kinder steht wieder eine große Hüpfburg im Schlosspark zum Austoben bereit.Dasa in der Marktgemeinde Mitwitz immer am ersten Samstag im Juli das Schlossparkfest stattfindet, ist der Familie von Cramer-Klett zu verdanken, die in großzügiger Weise das gesamte Areal des Wasserschlosses hierfür zur Verfügung stellt.In diesem Jahr gibt es an den Eingängen für alle Besucher ab 16 Jahren ein Bändchen gegen die Zahlung von zwei Euro Eintritt. Jugendliche ab 16 Jahre bzw. 18 Jahre bekommen neongelbe bzw. neongrüne Armbänder gegen Vorlage des Ausweises . Diese sollen dem Barpersonal und den Bedienungen signalisieren, ob und welche alkoholische Getränke an den Jugendlichen ausgegeben werden darf. Dies, so die Veranstalter, sei auch zum eigenen Schutz der Jugendlichen gedacht.